Коронер: внук Назарбаева умер в Лондоне из-за наркозависимости
Правоохранители полагают, что причины кончины 29-летнего внука Нурсултана Назарбаева не являются подозрительными.
Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер минувшим летом в Лондоне из-за естественных причин, вызванных наркозависимостью, заявила коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс.
Накануне было заявлено, пишет Sputnik, что смерть Айсултана в 2020 году наступила в результате кокаиновой зависимости.
Правоохранители полагают, что причины кончины 29-летнего внука Нурсултана Назарбаева не являются подозрительными.
В августе 2020-го старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига сообщила о смерти своего сына. СМИ страны в качестве предположительной причины его кончины называли сердечный приступ.
18:21 25/03/2021
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