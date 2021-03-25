Спутник V начали разливать в Беларуси в промышленных объемах





Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества".





По его словам, объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно.





Минздрав сообщает, что в Беларуси Спутник V разливают из полупродукта российской компании АО «Генериум», а «Белые халаты» уточняют, что этот процесс правильнее назвать фасовкой, но соблюдение технологии в этом процессе крайне важно, как его не назови.