+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Спутник V начали разливать в Беларуси в промышленных объемах

Минздрав сообщил, что в Беларуси на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины Спутник V против коронавируса.


Как рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев, "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества". 

По его словам, объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно.

Минздрав сообщает, что в Беларуси Спутник V разливают из полупродукта российской компании АО «Генериум», а «Белые халаты» уточняют, что этот процесс правильнее назвать фасовкой, но соблюдение технологии в этом процессе крайне важно, как его не назови.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]com

Реклама на сайте:
[email protected]