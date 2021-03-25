+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Обстановка в центре Минска: патрули, тихари, автозаки и военный вертолет

Об обстановке в центре Минска по состоянию на 16.40 пишет телеграм-канал ЧП Беларусь

- на Якуба Коласа по 2 человека каждые 50-75 м. Перекрывают выходы из метро.

- Патруль, пересечение ул. Богдановича и Немиги. ГАИ на ТД Немига.

- За оперным театром все так же автозаки, гаи, бусы.

- В районе Академии наук очень большая концентрация милиции и ОМОН.

- 5 бусов в районе пл. Победы (от Коммунистической) + по улице передвигается ГАИ «Стрела».

- В районе БНТУ куча бусов

- На Лобанка (Запад, Сухарево) ездит синий фольксваген транспортер.

- Белый бус на метро "Каменная горка" со стороны Алми.

- Белый бус зашторенный впереди балаклавы, рядом с ул. Притыцкого 106 припаркован на стоянке.

Также над Минском заметили военный вертолёт. 


В пресс-службе Минобороны прокомментировали ситуацию так: «Сегодня в рамках контроля воздушного пространства и проверки дежурных сил ПВО осуществлялись полеты авиации над Минском. Эти полеты у нас осуществляются регулярно — это плановые мероприятия. С вводом спецтехники в город это никаким образом не связано»
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]