Спустя семь месяцев судьбы протестовавших против Лукашенко и насилия силовиков сложились по-разному: кто-то был отчислен, но остался в стране, кто-то уехал, а кто-то продолжает ходить на лекции и верить в весну-2021, передает Настоящее время.





Минский иняз – один из самых престижных вузов страны. Попасть туда мечтают многие абитуриенты. В сентябре прошлого года Минский государственный лингвистический университет неожиданно стал центром студенческих протестов в Беларуси.





Мировые СМИ облетели видеокадры, как студенты иняза поют гимн Французской революции в знак протеста против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны силовиков. Очень скоро декорации импровизированного "мюзикла" сменились: в здание университета вошли сотрудники ОМОНа.





Студенты шутят, что звание самого протестного вуза страны получили из-за обязательного экзамена по истории Беларуси при поступлении. Знание предмета помогло понять, что Лукашенко, при котором они родились, – это далеко не вся история.





"Чтобы что-то выиграть, надо что-то потерять". История Маргариты

Магистрантка МГЛУ Маргарита Шевченко знает четыре иностранных языка: английский, испанский, японский и персидский. В студенческом движении – с самого начала.





"Даже если студенты у нас активные, это не значит, что они бессмертные или бесстрашные. Они боятся репрессий, выговоров, отчислений, родителей. Безусловно, это все пугает, но пугает много что в этой стране, – говорит Маргарита. – Наверное, мы уже дошли до этой точки. Чтобы что-то выиграть, надо что-то потерять".



&amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Это фрагмент интервью, записанного 27 октября 2020 года. В эфире телеканала &amp;amp;amp;amp;quot;Настоящее Время&amp;amp;amp;amp;quot; девушка комментировала слова Александра Лукашенко о том, что протестующих студентов нужно отчислить из вузов. Теперь Маргарита – бывшая магистрантка. О своем отчислении девушка узнала на следующий день.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;28 октября нам пришли слитые списки. Потом списки появились уже в администрации, людей начали вызывать. Меня вызвали 2 ноября. Причина моего отчисления – нарушение внутреннего распорядка из-за участия в студенческой забастовке&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Протестующие студенты МГЛУ 5 сентября 2020 года. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Протестующие студенты МГЛУ 5 сентября 2020 года. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Маргарита родом из Островца – небольшого городка на границе Беларуси и Литвы. На сайте школы, где она училась, до сих пор висит ее фотография на фоне лондонского Биг-Бена: победительница республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, стипендиатка президентского фонда, золотая медалистка.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Для меня лично протестная активность началась, когда люди стали выстраиваться в очереди [на предвыборных пикетах]. А потом, когда 14 июля не допустили [к участию в выборах] Виктора Бабарико, люди стали писать, что они выходят, я сказала: мама, давай посмотрим. И мы пошли на Немигу. Тогда мама впервые увидела, как просто так стоящих людей пакуют в эти &amp;amp;amp;amp;quot;бусики&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Те события в Минске Маргарита называет точкой невозврата. День президентских выборов 9 августа прошлого года девушка провела в родном Островце. На своем избирательном участке она была единственной независимой наблюдательницей.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Я там всем очень сильно надоела. Город маленький, меня все знают. И вот девочка, отличница, хорошая, олимпиадница – ее вроде как за двери не выставишь. Мне кажется, нашей комиссии стыдно стало, и у нас на участке победила Тихановская. У нее было 600 с чем-то голосов, у Лукашенко – 400&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;После возвращения на учебу Маргарита присоединилась к студенческому протесту. Первого сентября, как и многие учащиеся в Минске, вместо пар она вышла на Марш студентов.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники студенческого марша в Минске, 1 сентября 2020 года. Фото: TUT.BY/AFP&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники студенческого марша в Минске, 1 сентября 2020 года. Фото: TUT.BY/AFP&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Я была удивлена, что студенческое движение так началось. Тем более что ссылку на чат студентов мне скинули еще в середине августа. Я подумала: вступлю, ерунда какая-то. А потом все закрутилось, ребята писали. Я посмотрела, сколько заинтересованных, и поняла, что студенческому движению быть&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;После отчисления Маргарита осталась в стране. Ей все еще предстоит работа по распределению, чтобы подтвердить свой красный диплом бакалавра. Такое правило действует для всех студентов-бюджетников в Беларуси. В противном случае придется выплатить стоимость обучения. В свободное от работы время девушка помогает другим студентам. Об отчислении не жалеет.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники акции протеста в поддержку студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), 7 сентября 2020 года. Фото: ТАСС&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники акции протеста в поддержку студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), 7 сентября 2020 года. Фото: ТАСС&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Надо жить так, чтобы тебя отчислили из-за фотографии&amp;amp;amp;amp;quot;. История Полины&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Вместе с Маргаритой тогда отчислили еще 14 студентов. Четверокурсница МГЛУ Полина Костина нашла свою фамилию в том же списке. Новость застала девушку поздно вечером, когда она дописывала курсовую работу.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Мне даже преподаватели ночью позвонили, мол, мы будем разбираться, что это вообще такое, – вспоминает бывшая студентка. – И вот на следующий день утром я встаю в прекрасном боевом настроении, а в 7:30 звонит мой декан и говорит: &amp;amp;amp;amp;quot;Полина, приходите ознакомьтесь с приказом&amp;amp;amp;amp;quot;. Вот и все&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Полина считает, что главной причиной отчисления стала фотография, сделанная на одной из акций протеста. На ней студентка держит бело-красно-белый флаг. Официально он не запрещен, но власти считают его &amp;amp;amp;amp;quot;черной меткой&amp;amp;amp;amp;quot; для всех несогласных.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Студентка МГЛУ Полина Костина с флагом. Фото: Вадим Замировский (TUT.BY)&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Студентка МГЛУ Полина Костина с флагом. Фото: Вадим Замировский (TUT.BY)&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Эта фотография сделана порталом TUT.BY. Она облетела весь мир. Прозвучит эгоистично, но так и есть. Потому что все, что касается университетов и протестов, – там всегда моя фотография. И когда меня уже отчислили и преподаватели разговаривали с деканом, он мягко намекнул, что это из-за нее&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;После отчисления Полина подалась на программу имени Константина Калиновского &amp;amp;amp;amp;quot;Солидарные с Беларусью 2020&amp;amp;amp;amp;quot;. Она создана правительством Польши, чтобы поддержать студентов из Беларуси, попавших под репрессии. Им предоставляется бесплатное обучение и стипендия. О своем решении девушка рассказала в одном из интервью в белорусских СМИ.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Набежали боты а-ля &amp;amp;amp;amp;quot;откуда у них столько денег платить за европейское образование&amp;amp;amp;amp;quot;. Писали, что мы будем драить толчки. Мне было очень смешно&amp;amp;amp;amp;quot;, – вспоминает Полина.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Полина Костина, отчисленная из МГЛУ за участие в акции протеста. Фото: личный архив&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Полина Костина, отчисленная из МГЛУ за участие в акции протеста. Фото: личный архив&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Теперь бывшая студентка МГЛУ живет в польском Вроцлаве, учит язык и готовится продолжить обучение в одном из местных университетов. По программе Калиновского Польша готова принять 1000 студентов и магистрантов из Беларуси. Более 500 мест выделил Европейский гуманитарный университет, 30 мест белорусским студентам предложила Словакия.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Вытащили из сцепки удушающим приемом&amp;amp;amp;amp;quot;. История Ильи&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Илья Пономарев – все еще студент первого курса минского иняза. К протестам присоединился в октябре прошлого года. Тогда ему еще не было 18 лет. На студенческом марше 17 октября первокурсника задержали неизвестные люди в черном.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Мы пытались убежать, но у нас не получилось, потому что они бежали со всех сторон. Пытались стать в сцепку. Меня вытащили из сцепки за шею удушающим приемом и повели в &amp;amp;amp;amp;quot;бусик&amp;amp;amp;amp;quot;. В &amp;amp;amp;amp;quot;бусике&amp;amp;amp;amp;quot; было три девочки и я, – рассказывает Илья. – Нам не разрешали смотреть на сотрудников правоохранительных органов, говорили опустить глаза вниз и смотреть на колени. А затем нас пересадили в автозак. Мальчиков посадили на пол, а девочек на сидения – одну на одну&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Милиция и ОМОН задерживают студентов в Минске, 1 сентября 2020 года. Фото: EPA-EFE&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Милиция и ОМОН задерживают студентов в Минске, 1 сентября 2020 года. Фото: EPA-EFE&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;После этого задержанных пересадили в другой автозак, оборудованный &amp;amp;amp;amp;quot;стаканами&amp;amp;amp;amp;quot; – так называют одиночные камеры площадью не более половины квадратного метра. Правозащитники считают перевозку в таких &amp;amp;amp;amp;quot;стаканах&amp;amp;amp;amp;quot; формой пыток. Уже в милицейском участке Илью передали сотрудникам, которые занимаются делами несовершеннолетних.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Оказывали психологическое давление. Запугивали, что меня отчислят из университета. Спрашивали, зачем я вообще участвую, сколько мне заплатили. Заставили записаться два раза на видео. Разрешения у меня не спрашивали – просто сказали: ты записываешься, и все&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;В итоге на Илью составили протокол, а дело отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Судили молодого человека в его родном городе Слуцке, но из-за нехватки доказательств суд его оправдал. Спустя неделю Илья продолжил участие в студенческом движении.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Студенты планировали организовать диалог с администрацией, но администрация не шла на диалог. Потом сменился ректор и &amp;amp;amp;amp;quot;назначил&amp;amp;amp;amp;quot; диалог сам – он сказал выбрать представителей от курса, но никто представителей так и не выбирал, их назначили. Диалог прошел без второй стороны&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Задержание студентов в Минске 1 сентября 2020 года. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Задержание студентов в Минске 1 сентября 2020 года. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;По словам студента, протестная активность в университете перешла в режим онлайн. Из-за коронавируса еще осенью всех перевели на дистанционное обучение. В фойе МГЛУ, где в сентябре звучала &amp;amp;amp;amp;quot;Марсельеза&amp;amp;amp;amp;quot;, сейчас тихо. Время от времени уборщикам приходится сдирать со стен протестные наклейки.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Илья считает, что его не отчислили только из-за того, что он &amp;amp;amp;amp;quot;платник&amp;amp;amp;amp;quot;. Год обучения в инязе стоит около $1200 в год. Молодой человек говорит, что если в стране ничего не изменится, он уедет учиться за границу.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Любое занятие сводится к политике&amp;amp;amp;amp;quot;. История Марины (имя изменено)&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Марина – однокурсница Ильи, родом из Гомеля. На вопрос о том, почему родившиеся и прожившие всю жизнь при одном президенте люди выходят протестовать, она рассказывает, как в июле 2020 года, накануне выборов, в ее город на открытие местной поликлиники прилетел сам Александр Лукашенко.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Когда над крышей дома пролетел его вертолет, я уже тогда почувствовала эту волну, – смеется Марина. – Я заметила эту атмосферу в поликлинике, когда в одну минуту закрылись все окна, шторы. Снайперы приказали все закрыть. Я тогда поняла, о чем этот режим – о том, чтобы всех убрать&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;К студенческим протестам в Минске первокурсница присоединилась в октябре. Говорит, что на городские акции выходила и раньше, но полноценной студенткой в первый месяц учебы себя еще не чувствовала. Хотела разобраться. Больше всего Марину впечатлил приезд омоновцев в ее университет 4 сентября.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Акция в студентов и преподавателей в поддержку студентов МГЛУ, где 4 сентября 2020 года прошли задержания. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Акция в студентов и преподавателей в поддержку студентов МГЛУ, где 4 сентября 2020 года прошли задержания. Фото: svaboda.org&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Я помню, что стою в этом холле, все поют. И даже песня не успела закончится, и никто не успел среагировать. Никто такого не ожидал – все чувствовали себя как дома. Это же университет, – рассказывает девушка. – Просто секунда, и толпа на меня бежит. Я поняла, что, наверное, &amp;amp;amp;amp;quot;хапун&amp;amp;amp;amp;quot; начался&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;ОМОН ушел, но атмосфера протеста осталась, говорит первокурсница. Ситуацию в стране обсуждают все – и студенты, и преподаватели.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Задержание участника студенческой акции протеста возле МГЛУ. 2 сентября 2020 года. Фото: ТАСС&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Задержание участника студенческой акции протеста возле МГЛУ. 2 сентября 2020 года. Фото: ТАСС&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;quot;Любое занятие, даже китайский язык – и все равно на каждой буквально паре все сводится к политике. Ты потом выходишь и не понимаешь, как это произошло. Мы вроде правила обсуждали, а потом все пришло к обсуждению ОМОНа&amp;amp;amp;amp;quot;.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;День Воли в Беларуси. Рассказываем, что белорусы отмечают 25 марта и почему власти пытаются им это запретить&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Планы на весну&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Крупные акции в белорусских университетах сейчас не проходят. Как и остальные протестующие группы, студенты говорят, что взяли паузу до весны. Свою роль сыграло дистанционное обучение, а также давление со стороны администрации вузов. Но в марте обсуждение акций в студенческих чатах возобновилось.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;За время протестной осени были отчислены несколько сотен человек. По словам Александра Лукашенко, власти &amp;amp;amp;amp;quot;выкинули&amp;amp;amp;amp;quot; 300 учащихся. Десять студентов готовятся предстать перед судом по уголовному делу об организации Маршей студентов.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники акции протеста в Минске 6 сентября 2020 года&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Участники акции протеста в Минске 6 сентября 2020 года&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Полина Костина 25 марта собирается на акцию во Вроцлаве. Местные белорусы выйдут на улицу в центре города, чтобы вместе отметить День Воли. Полина говорит, что снова снимет со стены бело-красно-белый флаг, который висит в ее комнате.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;div&amp;amp;amp;gt;Остальные герои статьи тоже ответили на вопрос об участии в акциях 25 марта, но попросили не публиковать их ответы в целях безопасности.&amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/body&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/html&amp;amp;amp;gt;

Это фрагмент интервью, записанного 27 октября 2020 года. В эфире телеканала "Настоящее Время" девушка комментировала слова Лукашенко о том, что протестующих студентов нужно отчислить из вузов. Теперь Маргарита – бывшая магистрантка. О своем отчислении девушка узнала на следующий день.