"Говорили, что будем драить толчки". Истории студентов, поддержавших протесты
Первого сентября 2020 года тысячи белорусских студентов свои первые пары в учебном году провели на улицах Минска, скандируя: "Саша, ты отчислен!"
Спустя семь месяцев судьбы протестовавших против Лукашенко и насилия силовиков сложились по-разному: кто-то был отчислен, но остался в стране, кто-то уехал, а кто-то продолжает ходить на лекции и верить в весну-2021, передает Настоящее время.
Минский иняз – один из самых престижных вузов страны. Попасть туда мечтают многие абитуриенты. В сентябре прошлого года Минский государственный лингвистический университет неожиданно стал центром студенческих протестов в Беларуси.
Мировые СМИ облетели видеокадры, как студенты иняза поют гимн Французской революции в знак протеста против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны силовиков. Очень скоро декорации импровизированного "мюзикла" сменились: в здание университета вошли сотрудники ОМОНа.
Студенты шутят, что звание самого протестного вуза страны получили из-за обязательного экзамена по истории Беларуси при поступлении. Знание предмета помогло понять, что Лукашенко, при котором они родились, – это далеко не вся история.
"Чтобы что-то выиграть, надо что-то потерять". История Маргариты
Магистрантка МГЛУ Маргарита Шевченко знает четыре иностранных языка: английский, испанский, японский и персидский. В студенческом движении – с самого начала.
"Даже если студенты у нас активные, это не значит, что они бессмертные или бесстрашные. Они боятся репрессий, выговоров, отчислений, родителей. Безусловно, это все пугает, но пугает много что в этой стране, – говорит Маргарита. – Наверное, мы уже дошли до этой точки. Чтобы что-то выиграть, надо что-то потерять".
Это фрагмент интервью, записанного 27 октября 2020 года. В эфире телеканала "Настоящее Время" девушка комментировала слова Лукашенко о том, что протестующих студентов нужно отчислить из вузов. Теперь Маргарита – бывшая магистрантка. О своем отчислении девушка узнала на следующий день.
"28 октября нам пришли слитые списки. Потом списки появились уже в администрации, людей начали вызывать. Меня вызвали 2 ноября. Причина моего отчисления – нарушение внутреннего распорядка из-за участия в студенческой забастовке".
Маргарита родом из Островца – небольшого городка на границе Беларуси и Литвы. На сайте школы, где она училась, до сих пор висит ее фотография на фоне лондонского Биг-Бена: победительница республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, стипендиатка президентского фонда, золотая медалистка.
"Для меня лично протестная активность началась, когда люди стали выстраиваться в очереди [на предвыборных пикетах]. А потом, когда 14 июля не допустили [к участию в выборах] Виктора Бабарико, люди стали писать, что они выходят, я сказала: мама, давай посмотрим. И мы пошли на Немигу. Тогда мама впервые увидела, как просто так стоящих людей пакуют в эти "бусики".
Те события в Минске Маргарита называет точкой невозврата. День президентских выборов 9 августа прошлого года девушка провела в родном Островце. На своем избирательном участке она была единственной независимой наблюдательницей.
"Я там всем очень сильно надоела. Город маленький, меня все знают. И вот девочка, отличница, хорошая, олимпиадница – ее вроде как за двери не выставишь. Мне кажется, нашей комиссии стыдно стало, и у нас на участке победила Тихановская. У нее было 600 с чем-то голосов, у Лукашенко – 400".
После возвращения на учебу Маргарита присоединилась к студенческому протесту. Первого сентября, как и многие учащиеся в Минске, вместо пар она вышла на Марш студентов.
"Я была удивлена, что студенческое движение так началось. Тем более что ссылку на чат студентов мне скинули еще в середине августа. Я подумала: вступлю, ерунда какая-то. А потом все закрутилось, ребята писали. Я посмотрела, сколько заинтересованных, и поняла, что студенческому движению быть".
После отчисления Маргарита осталась в стране. Ей все еще предстоит работа по распределению, чтобы подтвердить свой красный диплом бакалавра. Такое правило действует для всех студентов-бюджетников в Беларуси. В противном случае придется выплатить стоимость обучения. В свободное от работы время девушка помогает другим студентам. Об отчислении не жалеет.
"Надо жить так, чтобы тебя отчислили из-за фотографии". История Полины
Вместе с Маргаритой тогда отчислили еще 14 студентов. Четверокурсница МГЛУ Полина Костина нашла свою фамилию в том же списке. Новость застала девушку поздно вечером, когда она дописывала курсовую работу.
"Мне даже преподаватели ночью позвонили, мол, мы будем разбираться, что это вообще такое, – вспоминает бывшая студентка. – И вот на следующий день утром я встаю в прекрасном боевом настроении, а в 7:30 звонит мой декан и говорит: "Полина, приходите ознакомьтесь с приказом". Вот и все".
Полина считает, что главной причиной отчисления стала фотография, сделанная на одной из акций протеста. На ней студентка держит бело-красно-белый флаг. Официально он не запрещен, но власти считают его "черной меткой" для всех несогласных.
"Эта фотография сделана порталом TUT.BY. Она облетела весь мир. Прозвучит эгоистично, но так и есть. Потому что все, что касается университетов и протестов, – там всегда моя фотография. И когда меня уже отчислили и преподаватели разговаривали с деканом, он мягко намекнул, что это из-за нее".
После отчисления Полина подалась на программу имени Константина Калиновского "Солидарные с Беларусью 2020". Она создана правительством Польши, чтобы поддержать студентов из Беларуси, попавших под репрессии. Им предоставляется бесплатное обучение и стипендия. О своем решении девушка рассказала в одном из интервью в белорусских СМИ.
"Набежали боты а-ля "откуда у них столько денег платить за европейское образование". Писали, что мы будем драить толчки. Мне было очень смешно", – вспоминает Полина.
Теперь бывшая студентка МГЛУ живет в польском Вроцлаве, учит язык и готовится продолжить обучение в одном из местных университетов. По программе Калиновского Польша готова принять 1000 студентов и магистрантов из Беларуси. Более 500 мест выделил Европейский гуманитарный университет, 30 мест белорусским студентам предложила Словакия.
"Вытащили из сцепки удушающим приемом". История Ильи
Илья Пономарев – все еще студент первого курса минского иняза. К протестам присоединился в октябре прошлого года. Тогда ему еще не было 18 лет. На студенческом марше 17 октября первокурсника задержали неизвестные люди в черном.
"Мы пытались убежать, но у нас не получилось, потому что они бежали со всех сторон. Пытались стать в сцепку. Меня вытащили из сцепки за шею удушающим приемом и повели в "бусик". В "бусике" было три девочки и я, – рассказывает Илья. – Нам не разрешали смотреть на сотрудников правоохранительных органов, говорили опустить глаза вниз и смотреть на колени. А затем нас пересадили в автозак. Мальчиков посадили на пол, а девочек на сидения – одну на одну".
После этого задержанных пересадили в другой автозак, оборудованный "стаканами" – так называют одиночные камеры площадью не более половины квадратного метра. Правозащитники считают перевозку в таких "стаканах" формой пыток. Уже в милицейском участке Илью передали сотрудникам, которые занимаются делами несовершеннолетних.
"Оказывали психологическое давление. Запугивали, что меня отчислят из университета. Спрашивали, зачем я вообще участвую, сколько мне заплатили. Заставили записаться два раза на видео. Разрешения у меня не спрашивали – просто сказали: ты записываешься, и все".
В итоге на Илью составили протокол, а дело отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Судили молодого человека в его родном городе Слуцке, но из-за нехватки доказательств суд его оправдал. Спустя неделю Илья продолжил участие в студенческом движении.
"Студенты планировали организовать диалог с администрацией, но администрация не шла на диалог. Потом сменился ректор и "назначил" диалог сам – он сказал выбрать представителей от курса, но никто представителей так и не выбирал, их назначили. Диалог прошел без второй стороны".
По словам студента, протестная активность в университете перешла в режим онлайн. Из-за коронавируса еще осенью всех перевели на дистанционное обучение. В фойе МГЛУ, где в сентябре звучала "Марсельеза", сейчас тихо. Время от времени уборщикам приходится сдирать со стен протестные наклейки.
Илья считает, что его не отчислили только из-за того, что он "платник". Год обучения в инязе стоит около $1200 в год. Молодой человек говорит, что если в стране ничего не изменится, он уедет учиться за границу.
"Любое занятие сводится к политике". История Марины (имя изменено)
Марина – однокурсница Ильи, родом из Гомеля. На вопрос о том, почему родившиеся и прожившие всю жизнь при одном президенте люди выходят протестовать, она рассказывает, как в июле 2020 года, накануне выборов, в ее город на открытие местной поликлиники прилетел сам Александр Лукашенко.
"Когда над крышей дома пролетел его вертолет, я уже тогда почувствовала эту волну, – смеется Марина. – Я заметила эту атмосферу в поликлинике, когда в одну минуту закрылись все окна, шторы. Снайперы приказали все закрыть. Я тогда поняла, о чем этот режим – о том, чтобы всех убрать".
К студенческим протестам в Минске первокурсница присоединилась в октябре. Говорит, что на городские акции выходила и раньше, но полноценной студенткой в первый месяц учебы себя еще не чувствовала. Хотела разобраться. Больше всего Марину впечатлил приезд омоновцев в ее университет 4 сентября.
"Я помню, что стою в этом холле, все поют. И даже песня не успела закончится, и никто не успел среагировать. Никто такого не ожидал – все чувствовали себя как дома. Это же университет, – рассказывает девушка. – Просто секунда, и толпа на меня бежит. Я поняла, что, наверное, "хапун" начался".
ОМОН ушел, но атмосфера протеста осталась, говорит первокурсница. Ситуацию в стране обсуждают все – и студенты, и преподаватели.
"Любое занятие, даже китайский язык – и все равно на каждой буквально паре все сводится к политике. Ты потом выходишь и не понимаешь, как это произошло. Мы вроде правила обсуждали, а потом все пришло к обсуждению ОМОНа".
Планы на весну
Крупные акции в белорусских университетах сейчас не проходят. Как и остальные протестующие группы, студенты говорят, что взяли паузу до весны. Свою роль сыграло дистанционное обучение, а также давление со стороны администрации вузов. Но в марте обсуждение акций в студенческих чатах возобновилось.
За время протестной осени были отчислены несколько сотен человек. По словам Александра Лукашенко, власти "выкинули" 300 учащихся. Десять студентов готовятся предстать перед судом по уголовному делу об организации Маршей студентов.
Полина Костина 25 марта собирается на акцию во Вроцлаве. Местные белорусы выйдут на улицу в центре города, чтобы вместе отметить День Воли. Полина говорит, что снова снимет со стены бело-красно-белый флаг, который висит в ее комнате.
Остальные герои статьи тоже ответили на вопрос об участии в акциях 25 марта, но попросили не публиковать их ответы в целях безопасности.
15:45 25/03/2021
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