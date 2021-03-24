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Ужас! В Хойниках парень избивал мать, пока та не умерла

В Гомеле будут судить 24-летнего мужчину из Хойников. Его обвиняют в убийстве матери с особой жестокостью.

В марте 2020 года в Хойниках он избил мужчину, с которым распивал спиртные напитки. Следователи установили, что он нанес потерпевшему 11 ударов по голове и туловищу.

Спустя полгода, в сентябре 2020, будучи пьяным, он возвращался домой вместе с матерью. По дороге он поссорился с ней и начал избивать. Дома избиение продолжилось, он бил руками и ногами по разным частям тела.

Как установило следствие, обвиняемый нанес не менее 52 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину обвиняют по ч.1 ст.149 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати пяти лет, пожизненное заключение или смертная казнь.
Источник: gomel.today
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