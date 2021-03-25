Обвинили в "разжигании вражды". Жена Почобута рассказала подробности задержания журналиста
Силовики вошли в квартиру к гродненскому журналисту Анджею Почобуту, когда его сын выходил в школу
Оксана Почобут рассказала радио Свабода об обстоятельствах обыска и задержания ее мужа Анджея.
Утром к ним пришли около восьми силовиков в масках и балаклавах. Это было около 8:15. они сами зашли в квартиру вслед за сыном, который вышел в школу.
Обыск закончился около 11:20, забрали технику: 2 ноутбука, жесткий диск, 7 мобильных телефонов рабочих и нерабочих, флешки, рабочие бейджи с конференций, литературу на польском языке, документы, особенно на польском языке, договор на «карту поляка» старшей дочери, польскую награду.
Адвоката в квартиру не пустили.
14:10 25/03/2021
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