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«Нельзя устраивать песни и пляски, пока в стране правовой дефолт». Ежегодный осиповичский байк-фестиваль отменили

Организаторы ежегодного осиповичского байк-фестиваля заявили в соцсетях о забастовке. Подготовка к фестивалю отменена, а на логотипе фестиваля появился бело-красно-белый флаг.

Фестиваль в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Две недели назад осиповичское мото-сообщество объявило траур — от COVID-19 12 марта скончался 28-летний байкер Сергей Казаченок. Вскоре на канале «Дважды К о Мото» появилось заявление о бойкоте фестивалей и мероприятий на территории Беларуси. Организаторы объяснили это продолжающимся политическим кризисом.

«Кощунственно проводить мото-мероприятия, поддерживая режим; нельзя устраивать пляски и праздники, пока в стране правовой дефолт, — с такими формулировками организаторы ежегодного осиповичского байк-фестиваля отменили даже его подготовку», — заявили организаторы фестиваля в специальном видео.

11 августа 2020 года сотрудник силовых ведомств выстрелил в голову брестскому байкеру Геннадию Шутову, который 19 августа умер в больнице, не выходя из комы. Многие мотоциклисты, которые участвовали в акциях протеста, были избиты ОМОНом.
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