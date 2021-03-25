Фестиваль в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Две недели назад осиповичское мото-сообщество объявило траур — от COVID-19 12 марта скончался 28-летний байкер Сергей Казаченок. Вскоре на канале «Дважды К о Мото» появилось заявление о бойкоте фестивалей и мероприятий на территории Беларуси. Организаторы объяснили это продолжающимся политическим кризисом.





«Кощунственно проводить мото-мероприятия, поддерживая режим; нельзя устраивать пляски и праздники, пока в стране правовой дефолт, — с такими формулировками организаторы ежегодного осиповичского байк-фестиваля отменили даже его подготовку», — заявили организаторы фестиваля в специальном видео.





11 августа 2020 года сотрудник силовых ведомств выстрелил в голову брестскому байкеру Геннадию Шутову, который 19 августа умер в больнице, не выходя из комы. Многие мотоциклисты, которые участвовали в акциях протеста, были избиты ОМОНом.