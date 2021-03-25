В Жодино "заминировали" несколько школ и предприятий

Об этом EX-PRESS.BY сообщили родители учащихся, который сейчас эвакуируют.





По словам родителей, их попросили по возможности забрать детей из младших классов, старшеклассников отпустили домой. Тех, кого не смогли забрать, эвакуируют в учреждения культуры.









Как сообщает TUT.BY со ссылкой на жодинскую милицию, письма поступили на 12 объектов, среди которых и школы, и предприятия.





— В настоящее время правоохранительными органами принимаются все необходимые меры к обеспечению безопасности учащихся и работников предприятий Жодино, объекты взяты под дополнительную охрану, — говорится в сообщении.





Это уже третий с начала года случай, когда учебные заведения в Жодино получают сигналы о минировании.