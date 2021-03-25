На стекле в квартире у Добротворов висели портеры Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, а также герб Пагоня. В милиции посчитали, и суд с этим согласился, что был нарушен порядок проведения массового мероприятия.





Причем судья выбрала максимальное наказание по этой части статьи — 200 базовых величин или 5 800 рублей. Это "рекордный штраф" по самой народной статье, отмечают правозащитники.











