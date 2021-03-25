Взламывают двери и громят подъезды. Накануне Дня Воли в Минске появились мобильные бригады "электриков"
В Минске 24 марта заметили странные группы людей, которые пришли, похоже, на смену «зеленым человечкам», разъезжавшим по столице зимой.
Неизвестные в балаклавах с ломами в руках вламывались в подъезды домов. И все это, чтобы... выкрутить лампочки.
Именно такой случай произошел в минском районе Брилевичи. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, таким образом «электрики» выкручивали то ли лампочки, то ли снимали плафоны. А все затем, чтобы освещение дома не напоминало о БЧБ-флаге.
На видео вы можете посмотреть как выглядел дом, и что делали «электрики» с ломами.
Похоже, что накануне Дня Воли, по Минску курсировали «опергруппы» таких «электриков» в поисках национальной символики. Но это не помешало появлению на стенах, окнах домов столицы украшений в национальных цветах по случаю наступающего Дня воли.
Ранее жители столицы заметили в микрорайонах Новая Боровая и Уручье молодых людей, одетых в одинаковые спортивные зелёные костюмы, которые лазят по деревьям, а ещё наклеивают на окна домов наклейки.
Желания помочь сотрудникам ЖКХ в уборке снега, как того попросили в службе, они не проявляют.
10:52 25/03/2021
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