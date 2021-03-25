Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от перелетов в Минск
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от планов открытия в марте перелетов из Екатеринбурга в Минск. Сегодня стало известно, что авиаперелеты выполнятся не будут из-за отсутствия спроса на это направление.
Авиакомпания выражает надежду на то, что, возможно, вернется к запуску нового маршрута «после снятия всех пандемийных ограничений».
В настоящее время из екатеринбургского аэропорта Кольцово никто из российских перевозчиков не летает в Минск, пишет officelife.media
Первоначально «Уральские авиалинии» сообщали об организации перелетов в Минск в феврале, затем начало пассажирских авиаперевозок перенесли на март.
09:44 25/03/2021
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