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Ночью белорусы по всему Минску запустили салюты в честь Дня воли

В белорусской столице минувшей ночью раздались салюты.

Яркие огни украсили небо в разных частях города.
Как сообщают местные телеграм-каналы, таким способом белорусы поздравили себя с наступлением Дня воли.

Салюты были замечены в 15-20 точках Минска: во всех районах — от Лошицы до Каменной Горки.

Фото: скриншот

Напомним, представители оппозиции 25 марта отмечают День воли.

По словам экс-кандидата в президенты, в этот день в стране должны возобновиться протесты после зимнего перерыва.

Однако милиция уже неоднократно призывала жителей сохранять бдительность и не идти на поводу у «деструктивных сил», пишет belnovosti.by
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