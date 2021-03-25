Ночью белорусы по всему Минску запустили салюты в честь Дня воли

Яркие огни украсили небо в разных частях города.

Как сообщают местные телеграм-каналы, таким способом белорусы поздравили себя с наступлением Дня воли.





Салюты были замечены в 15-20 точках Минска: во всех районах — от Лошицы до Каменной Горки.





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Напомним, представители оппозиции 25 марта отмечают День воли.





По словам экс-кандидата в президенты, в этот день в стране должны возобновиться протесты после зимнего перерыва.





Однако милиция уже неоднократно призывала жителей сохранять бдительность и не идти на поводу у «деструктивных сил», пишет belnovosti.by



