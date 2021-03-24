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Взломали, но непонятно, что именно. Что происходит с Petitions.by?

Сегодня вечером некоторые медиа написали о взломе сайта Petitions.by. Якобы с сайта утекли персональные данные 600 тыс пользователей.


Одним из первых такую новость опубликовала «Наша Нiва», пишет dev.by. Издание ссылалось на некую рассылку, полученную от Petitions.by:

«У сувязі з непрадбачанай сітуацыяй у працы нашай каманды ў адкрытым доступе аказаліся даныя больш чым 600 тысяч акаўнтаў. Мы прыносім свае выбачэнні. Будзьце пільнымі, гэтымі данымі могуць скарыстацца махляры. Каб не стаць ахвярай падману, мы просім вас не пераходзіць па невядомых спасылках, не адказваць на званкі і паведамленні з незнаёмых нумароў».  

Как пояснили dev.by в Petitions.by, такую рассылку они не распространяли. Видимо, факт взлома всё-таки был — кто-то получил доступ к правам модератора, ответственного за рассылку. Общий масштаб утечки данных (если она была) пока неизвестен. Разработчики разбираются в ситуации. 

В данный момент сайт для сбора подписей под петициями не открывается.   
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