



Кирилл Рудый / Посольство Беларуси в Китае​





Кирилл Рудый, который в 2016-2020 годах был послом Беларуси в Китае. Об этом в комментарии сайту onliner.by заявил , который в 2016-2020 годах был послом Беларуси в Китае.





Как известно, в Китае доступ к иностранным сайтам ограничивается в рамках проекта "Золотой щит". Пользователям в Китае недоступны ни соцсети вроде Фейсбука, ни даже Википедия.





Могут ли белорусские власти пойти китайским путем?





"Технически это несложно, я думаю. С другой стороны, есть привычка госорганов и людей, принимающих такие решения. Ограничиться только белорусскими ресурсами будет сложно. Так что вероятность мала, думаю, мы перешли этот этап", — прокомментировал эту идею Кирилл Рудый.





Идею белорусского интернета, подконтрольного властям, высказал в феврале 2021-го гомельский военный комиссар Андрей Кривоносов. Позже белорусские власти заявили, что создадут государственный орган по регулированию цифровой сферы и будут при этом максимально учитывать китайский опыт.