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Могилевского активиста Алексея Борисова задержали и избили

Могилевского активиста Алексея Борисова задержали 23 марта около 7 утра рядом с домом. Мужчина заявил, что после задержания его избили сотрудники ГУБОПиК, в данный момент он находится в больнице. Об этом сообщают правозащитники MAYDAY.

Фото: MAYDAY

Причиной задержания, по словам Борисова, стал дворовой чат, который у него когда-то был.

На фото видно, пишет mogilev.online, что удары наносили в том числе и в район головы. По словам активиста, у него сильно подскочило давление. Его удалось немного сбить в больнице.

Перед Днем воли активиста вызвали на профилактическую беседу к прокурору. Она должна была состояться сегодня, 24 марта.

— Как он рассказал, его сначала отвезли в 11-ое управление ГУБОПиК МВД РБ, после чего доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол по факту распространения продукции одного из телеграм-каналов, признанного белорусскими властями экстремистским. Его хотели забрать в изолятор временного содержания, однако Борисов плохо себя чувствовал и милиционер вызвал «скорую помощь», — рассказали правозащитники.

Алексея отвезли сначала в городскую больницу, где врачи пришли к выводу, что с ним все в порядке. После его вернули в РОВД, где вызвали «скорую», которая отвезла его в областную больницу. Оттуда из-за неврологических симптомов и подскочившего давления активиста направили в горбольницу на томограмму.

— Там опять доктор сказал, что всё в порядке, и тогда милиционер вызвал «бобик» и завез в областную больницу. Меня оставили тут, поскольку сильно подскочило давление, — рассказал Алексей Борисов.
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