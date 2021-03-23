Колонна протестующих проходит мимо турникетов на площади Победы. Фото Сергея Серебро









Григория Лепса, который должен был состояться 8 августа. Под давлением поклонников Лепс отказался выступать в Беларуси, сцену в Витебске спешно демонтировали, Вернее турникеты на площади Победы установили даже раньше — перед концертом, который должен был состояться 8 августа. Под давлением поклонников Лепс отказался выступать в Беларуси, сцену в Витебске спешно демонтировали, пишет ННВ, а вот ограждение оставили.





Причем турникеты на площади Победы задержались очень надолго, хотя после первых протестов манифестанты, похоже, уже не ставили перед собой задачу занять площадь Победы. Когда же 16 августа, после обещания властей не разгонять мирные манифестации, демонстранты все же собрались на самой большой площади города, эти ограждения не сыграли никакой роли.





Внутри этих ограждений успели провести дожинки, затем они хранили безопасность главной ёлки Витебской области. И только в 2021 году по окончанию новогодних праздников, после того, как эту ёлку демонтировали, турникеты как-то незаметно исчезли.





Теперь, в канун 25 марта, когда белорусы традиционно празднуют День Воли в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, площадь Победы вновь окружили турникетами. Еще 22 марта их не было, а 23 марта в 15:30 корреспондент «ННВ» обнаружил площадь огражденной.





Как и в августе, турникетами окружена только восточная часть площади Победы, на западной половине — у мемориального комплекса — ограждений нет.