Смотрите: Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг
Напротив Дома Правительства вывесили огромный БЧБ-флаг. Это произошло в главном корпусе БГУ, где расположен факультет прикладной математики и информатики.
В телеграм-канале «Мотолько, помоги» сообщают:
ФПМИ БГУ. В одной из аудиторий вывесили БЧБ флаг. Вызвали ОМОН. ОМОН в коридоре, пишет the-village.me. Студентов из соседних аудиторий закрыли и не выпускают.
БГУ, главный корпус, на 6-ом этаже в большой аудитории лежит огромный БЧБ флаг, рядом охранник и милиция.
18:48 24/03/2021
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