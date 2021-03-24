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Заявившего в суде о пытках дизайнера Кубарева приговорили к 7 годам строгого режима

Суд признал политзаключенного "организатором массовых беспорядков"

Заявившего в суде о пытках дизайнера Кубарева приговорили к 7 годам строгого режима
В суде Фрунзенского района Минска 24 марта был вынесен приговор по уголовному делу политического заключенного, дизайнера Дмитрия Кубарева, которого обвинили в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса), пишет ПЦ Вясна

Изначально дело было возбуждено по ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках), однако позже переквалифицировано на ч. 1 этой статьи. 


Судья Дмитрий Лукашевич признал его виновным и постановил наказать Кубарева 7 годами лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Именно такое наказание накануне запросила помощница прокурора Алина Касьянчик.

Иск о возмещении материального ущерба "Минсктрансу" будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.

Согласно обвинению, с 9 по 12 августа Дмитрий Кубарев призывал людей в интернете и оффлайн к активному участию в "массовых беспорядках". А также сам "организовывал массовые беспорядки и участвовал в них". Кроме того, он имел намерения изготовить ”коктейль Молотова".

11 августа Дмитрий был жестоко задержан и доставлен в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же подписал явку с повинной. В его квартире прошел обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, технику (телефон, ноутбук), канистры с растворителем и скипидер, который использовался для ремонта квартиры. С того момента (7 месяцев) он содержится под стражей. 

На суде Дмитрий не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.

Дмитрий признан политическим заключенным. Он вместе с адвокатом планирует обжаловать вынесенный приговор.
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