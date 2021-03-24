Без света останутся дома на 30 улицах Минска.





Список адресов с датами отключений.

24 марта:





ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9:00 до 17:00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9:00 до 17:00);

Игуменский тракт, 45, 47 (с 10:00 до 17:00);

ул. К. Маркса, 45 (с 10:00 до 16:00);

ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9:00 до 16:00);

ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10:00 до 17:00);

пер. Самарский, 5–12 (с 9:00 до 16:00);

ул. Я. Купалы, 17 (с 10:00 до 16:00);

пр. Независимости, 30 (с 10:00 до 16:00).





25 марта:





ул. Сенницкая, 98–114 (с 9:00 до 16:00);

проезд Сенницкий, 3–13 (с 9:00 до 16:00);

ул. Планерная, 3 (с 10:00 до 17:00);

проезд Рогачевский, 3–15 (с 9:00 до 16:00);

ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9:00 до 17:00);

ул. Нефтяная, 4–14 (с 9:00 до 16:00);

пер. Нефтяной, 5–18 (с 9:00 до 16:00);

ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11:00 до 14:00);

пер. Аэродромный, 3–19 (с 9:00 до 16:00);

ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9:00 до 16:00).





26 марта:





ул. Свердлова, 32а, 34, 36 (с 11:00 до 13:00);

ул. Бобруйская, 25, 27 (с 11:00 до 13:00).





29 марта:





ул. Сенницкая, 74–86ч (с 9:00 до 16:00);

ул. Радищева, 34, 35 (с 9:00 до 16:00);

ул. Пензенская, 36–60 (с 9:00 до 16:00);

ул. Аэродромная, 27–43н (с 9:00 до 16:00).





30 марта:





ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9:30 до 17:30);

ул. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9:00 до 16:00);

ул. Брестская, 50, 75 (с 9:00 до 16:00);

ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9:30 до 17:00);

ул. Байкальская, 6, 8/19–36 (с 9:00 до 17:00).





1 апреля:





ул. Щетовка, 4–18, 5–17 (с 10:00 до 14:00);

ул. Юношеская, 44, 46 (с 10:00 до 14:00);

ул. Айвазовского, 63/47–81/48, 78 (с 10:00 до 14:00).