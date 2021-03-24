С сегодняшнего дня по всему Минску будет пропадать свет. Ищите свой адрес в списке
«Минскэнерго» предупреждает минчан о плановом отключении электроэнергии.
Без света останутся дома на 30 улицах Минска.
Список адресов с датами отключений.
24 марта:
ул. Брикета, 4, 16, 18, 24, 26, 38 (с 9:00 до 17:00);
ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 9:00 до 17:00);
Игуменский тракт, 45, 47 (с 10:00 до 17:00);
ул. К. Маркса, 45 (с 10:00 до 16:00);
ул. Могилевская, 3, 7, 82, 84а, 84 (с 9:00 до 16:00);
ул. Прушинских, 52, 54, 58 (с 10:00 до 17:00);
пер. Самарский, 5–12 (с 9:00 до 16:00);
ул. Я. Купалы, 17 (с 10:00 до 16:00);
пр. Независимости, 30 (с 10:00 до 16:00).
25 марта:
ул. Сенницкая, 98–114 (с 9:00 до 16:00);
проезд Сенницкий, 3–13 (с 9:00 до 16:00);
ул. Планерная, 3 (с 10:00 до 17:00);
проезд Рогачевский, 3–15 (с 9:00 до 16:00);
ул. Руссиянова, 32, к. 1 и 2, 42, 44, 46, 54 (с 9:00 до 17:00);
ул. Нефтяная, 4–14 (с 9:00 до 16:00);
пер. Нефтяной, 5–18 (с 9:00 до 16:00);
ул. Глубокская, 7, 9, 11а, 15, 17, 19, 21, 23 (с 11:00 до 14:00);
пер. Аэродромный, 3–19 (с 9:00 до 16:00);
ул. Геологическая, 87, 115, 117а, 119, 119а, 119б, 121, 123, 125, 129, 133 (с 9:00 до 16:00).
26 марта:
ул. Свердлова, 32а, 34, 36 (с 11:00 до 13:00);
ул. Бобруйская, 25, 27 (с 11:00 до 13:00).
29 марта:
ул. Сенницкая, 74–86ч (с 9:00 до 16:00);
ул. Радищева, 34, 35 (с 9:00 до 16:00);
ул. Пензенская, 36–60 (с 9:00 до 16:00);
ул. Аэродромная, 27–43н (с 9:00 до 16:00).
30 марта:
ул. Куприянова, 1, 3, 5, 7, 9 (с 9:30 до 17:30);
ул. 5-й Брестский, 10, 12 (с 9:00 до 16:00);
ул. Брестская, 50, 75 (с 9:00 до 16:00);
ул. Волоха, 2, 6, 8 (с 9:30 до 17:00);
ул. Байкальская, 6, 8/19–36 (с 9:00 до 17:00).
1 апреля:
ул. Щетовка, 4–18, 5–17 (с 10:00 до 14:00);
ул. Юношеская, 44, 46 (с 10:00 до 14:00);
ул. Айвазовского, 63/47–81/48, 78 (с 10:00 до 14:00).
15:20 24/03/2021
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