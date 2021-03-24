Речь идет о 1-й городской больнице Бреста, которая к этому моменту уже практически полностью вернулась к обычному приему пациентов. Также открываются отделения для пациентов с коронавирусом в Столине и Кобрине, хотя раньше Миздрав заявлял о намерении вернуть Столинскую ЦРБ к обычному рабочему режиму.





Главный врач областной больницы Александр Карпицкий назвал ситуацию с коронавирусом «волнообразной». В первые две недели марта в регионе произошел небольшой рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией, а в третью неделю месяца число этих больных снова стало уменьшаться. Сейчас оно колеблется на уровне 30-34% от пика второй волны.





В целом по области для больных с коронавирусной инфекцией зарезервировано 500 коек. Также врач отметил, что во вторую волну было больше тяжелых случаев, чем в первую: «Если в первую волну примерно 20-30% наших пациентов нуждались в кислородной поддержке, то во вторую — 40-50% и больше».





Напомним, третья волна, по прогнозам медиков, придет в Беларусь уже весной. И с учетом того, что в стране практически не проводится вакцинация - все деньги идут на силовиков и удержание власти синеющими пальцами - смертность и заболеваемость может быть гораздо выше.