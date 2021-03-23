Сильные новости » попытались разобраться, можно ли случайно стать «психом»?





Без меня меня лечили?

Жительница Гомеля Елизавета [имя изменено] проходила медицинскую комиссию для получения водительских прав. Услуга, разумеется, платная. Заплатив 30 рублей, гомельчанка обошла уже большую часть врачей, когда ей сказали «съездить на Добрушскую», пояснив: «Компьютер показывает, что у вас было обращение к психиатрам».





Как говорит Елизавета, она крайне удивилась такой новости о себе. По какому поводу обращалась, от чего лечилась и прочие подробности, компьютерная база не показывала.





— Я поехала в областной психоневрологический диспансер, — рассказывает Елизавета. — Еще заплатила деньги, прошла тест из 20 вопросов. Мне сказали, что в конце мая-начале июня 2010 года я была у них на дневном стационаре. Тогда я пошла к заведующей. Но мне сказали: «Вы что, хотите сказать, что у нас не лечились? У нас все строго по паспортным данным». Тогда я попросила показать хоть одну мою подпись. Ведь должна же я была хоть за что-то расписаться при поступлении на лечение? Но подписей не было.





По словам Елизаветы, ей не дали почитать медицинскую карточку, не выдали и копию с нее. Сказали, что могут только сделать выписку из карты, и сообщили диагноз — она лежала со «смешанным тревожно-депрессивным расстройством».





— Но я никогда не лечилась в этой больнице и не обращалась туда. Конечно, можно махнуть на это рукой — ну произошла некая техническая ошибка, всякое бывает. Но диагноз из психдиспансера — это совсем не безобидная вещь, — говорит женщина. — Поэтому в тот же день я обратилась в управление здравоохранения Гомельского облисполкома.





В частности, в своей жалобе в управление я писала, что мне было отказано в ознакомлении с моей медицинской карточкой, хотя я имею право на это по закону. При моем последующем визите в психоневрологический диспансер мне стали излагать несколько иную версию событий: на этот раз я не сама к ним обратилась, а меня врач из поликлиники направил.





Дескать, может быть, я не находилась там постоянно, а приходила время от времени. И сказали, что потом меня «выписали за нарушение режима». Еще сообщили — «нашлась» моя подпись.





Тревожное состояние

Как говорит Елизавета, это действительно была ее подпись. Только сделана она была не в 2010 году, а значительно позже.





— В 2017 году я с ребенком проходила комиссию во МРЭК. Вот там я так и подписывалась в медицинских документах. Дело в том, что подпись человека меняется со временем. В 2010 году у меня еще была «детская» манера, потом я стала подписываться немного по-другому.





Елизавета также предоставила «Сильным Новостям» образцы своих подписей разного периода. Делать выводы мы не имеем права, ибо не являемся специалистами-графологами. Но женщина также направила заявление в городскую прокуратуру, к которому приложила образцы своей подписи.





В ответе из управления здравоохранения Елизавете сообщили, в Гомельской областной клинической психоневрологической больнице (ГОКПБ) имеется три заведенные на нее карты: одна стационарного больного и две карты амбулаторного лечения.





Также сказано, что ее жалоба на отказ в ознакомлении с карточкой не обоснована, поскольку ей была предложена выписка. Решением ВКК ГОКПБ от 18 января ранее установленные диагнозы сняты, женщина признана психически здоровой, способной управлять транспортными средствами без ограничений категории.





В конце февраля обращение Елизаветы в прокуратуру Гомеля было направлено в управление здравоохранения Гомельского облисполкома.





После обращения в прокуратуру Елизавете все же разрешили посмотреть карточку стационарного лечения. Как говорит женщина, она вся испещрена записями, но разобрать с ходу «медицинский» почерк в большинстве случаев не просто. О содержании еще двух медицинских карточек, заведенных на нее, гомельчанка вообще ничего не знает.





Было назначено расследование, для чего была составлена специальная врачебная комиссия. На прошлой неделе гомельчанку пригласили на заседание комиссии в психоневрологический диспансер.





При этом Елизавета продолжает считать, раз она никогда не лежала в этой больнице, то соответствующая служебная халатность должна быть устранена, а ее «диагноз» — полностью отменен.





— Но ничего нового на заседании комиссии я не услышала, — говорит Елизавета. — Мне посоветовали не делать себе хуже и перестать что-то доказывать. Правда, как я поняла, члены комиссии зачем-то знакомились и с делом моего ребенка во МРЭК. Мне «объяснили» и обстоятельства моего направления на «лечение от депрессии» — «рассталась с парнем, была уволена с работы». Но в тот период я ни с кем не расставалась и с работы меня не увольняли. В апреле я уволилась по собственному желанию, о чем есть соответствующая запись в моей трудовой книжке.





В апреле-мае я готовилась к сдаче централизованного тестирования. 15 июня сдавала ЦТ в ГГУ им. Ф. Скорины, о чем у меня имеется сертификат. Вы можете себе представить подготовку к экзаменам на фоне депрессии и медикаментозного лечения от нее? А через неделю с небольшим после выхода из психбольницы — сдачу ЦТ?





В том же месяце я также прошла медкомиссию в ВУЗ, и никаких вопросов там не было. Ничего не отражено и в моей карточке в поликлинике, меня никогда никуда не вызывали.





В карточке психиатрического стационара записаны телефоны якобы моих ближайших родственников, на самом деле — вообще непонятно, что это за люди.





На вопрос, почему нет никаких записей о психиатрическом лечении в ее карточке в поликлинике по месту жительства, женщине пояснили — «одно другого не касается». Елизавете также сообщили, что на учет в психоневрологическом диспансере ее не ставили.









Как поясняют специалисты, действительно, пациенты с психоневрологическими диагнозами на диспансерный учет не ставятся, однако остаются на архивном учете, доступ к электронной базе которого имеют все медицинские учреждения, дающие экспертные заключения. В областной психоневрологической больнице можно пройти соответствующее лечение и анонимно, но на платной основе.





Теоретически данную ситуацию можно было бы проверить с помощью записей камеры видеонаблюдения при условии, что они сохранились. Плюс, как говорят, видеонаблюдение стояло только в приемном покое, а пациенты с невротическими расстройствами обычно направляются в свои отделения, минуя его.





Согласно карточке, Елизавета проходила курс достаточно интенсивного медикаментозного лечения. Препараты, которые по документам должны были ей давать, — это антидепрессанты грандаксин и ладисан, и снотворное зопиклон. Все они отпускаются строго по рецепту.





Елизавета показала свою характеристику, выданную при окончании колледжа в том же году, — отличается «независимостью, решительностью, прямолинейностью, способностью к неформальному лидерству». «Нетерпелива», но зато сама никогда не провоцирует конфликты, и других также умеет приводить к согласию.





Удастся ли прийти к согласию в этой спорной ситуации, покажет ближайшее время.





В 2017 году «Сильные Новости» уже сообщали о схожей ситуации. В тот раз женщина действительно лечилась амбулаторно по поводу депрессии, и была поставлена на архивный учет на 25 лет. Об этом она узнала только при прохождении медицинской комиссии.





Данная публикация не имеет целью убедить читателей отказаться от обращения к психоневрологам или дискредитировать их. Но, возможно, нормативную базу учета пациентов следует усовершенствовать, что, как минимум, позволит нуждающимся в помощи обращаться в учреждение без опасений.