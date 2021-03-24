Был «на довольствии» у банды Морозова
В колонии умер бывший начальник уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома, которого осудили на 18 лет
Смерть в колонии бывшего полковника милиции Николая Лосева «Сильным Новостям» подтвердили два независимых друг от друга источника. Правда, подробности выяснить не удалось. Известно, что это случилось несколько лет назад, а похоронили Лосева в Гомеле, ему было чуть больше 60 лет.
Немного было известно и о криминальной деятельности начальника угро.
Вот что, например, рассказывал журналистам участник ликвидации банды Морозова руководитель оперативной группы ГУБОПиК полковник Владимир Тихиня: «Отдельные сотрудники [гомельской милиции] стояли «на довольствии» у банды Морозова. Обвиняемыми по делу банды Морозова проходили несколько бывших сотрудников милиции. Это начальник уголовного розыска УВД Гомельской области Николай Лосев, приговоренный к 18 годам лишения свободы. Ближайшая связь Морозова, он принимал участие в вымогательстве денег у предпринимателей, снабжал информацией о работе милиции по поиску трупа Игнатенко и других убитых авторитетов. По его указанию «морозовцы» убрали опознавательные знаки, указывающие на могилы, — камни, деревья, километровый столб. К 11 годам заключения приговорен оперативник Шляпин, работавший под руководством Лосева в оперативно-поисковом отделе, к 15 годам — капитан милиции Сергей Бондарчук, участвовавший в убийстве майора милиции Борисенко, обнаженный труп которого бросили в овраг на окраине города».
Николая Лосева судили вместе с Сергеем Морозовым и другими членами банды в Минске. Суд проходил в следственном изоляторе в закрытом режиме. Помимо большого срока Лосева также лишили звания «полковник». Если его взяли под стражу в 2004 году, то в личном деле осужденного окончанием срока значился бы 2022 год.
Банда Морозова существовала с начала 90-х по 2004 год. На ее счету больше ста преступлений, в том числе было доказано 14 убийств и 5 покушений на убийства.Первый приговор по делу «морозовских» Верховный суд вынес 1 декабря 2006 года. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений три наиболее активных члена банды — Сергей Морозов, Валерий Горбатый и Игорь Данченко — были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу). Остальные члены банды были приговорены к различным срокам заключения — от 2 лет ограничения до 20 лет лишения свободы. Всего по делу этой преступной организации проходило 48 человек.9 октября 2007 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси огласила приговор по второму уголовному делу в отношении членов банды. Морозова и Данчен вновь приговорили к смертной казни. В начале февраля 2008 года стало известно, что приговор в отношении Морозова, Горбатого и Данченко приведен в исполнение. Некоторые члены этой ОПГ до сих пор находятся в розыске.
Банду Морозова считают самой кровавой в истории Беларуси. Почему она столь долго существовала и творила, что хотела? Официальный ответ на этот вопрос был дан в частном определении Верховного суда, направленном генеральному прокурору и министру внутренних дел, по результатам рассмотрения уголовного дела Морозова и его подельников.
В частном определении было всего четыре пункта:
коррумпированность отдельных должностных лиц правоохранительных органов Гомельской области и их участие в деятельности преступных формирований, в том числе руководящих работников УВД;
отсутствие должной координации действий между службами УВД Гомельского облисполкома и не оперативность их деятельности;
ненадлежащий прокурорский надзор за производством дознания и следствия в органах внутренних дел, а также за расследованием дел следователями прокуратуры;
связи участников банды и преступной организации с работниками, состоявшими на государственной службе, которые своевременно не выявлялись и не пресекались.
11:22 24/03/2021
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