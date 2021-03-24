Был «на довольствии» у банды Морозова

Смерть в колонии бывшего полковника милиции Николая Лосева «Сильным Новостям» подтвердили два независимых друг от друга источника. Правда, подробности выяснить не удалось. Известно, что это случилось несколько лет назад, а похоронили Лосева в Гомеле, ему было чуть больше 60 лет.





Немного было известно и о криминальной деятельности начальника угро.





Вот что, например, рассказывал журналистам участник ликвидации банды Морозова руководитель оперативной группы ГУБОПиК полковник Владимир Тихиня: «Отдельные сотрудники [гомельской милиции] стояли «на довольствии» у банды Морозова. Обвиняемыми по делу банды Морозова проходили несколько бывших сотрудников милиции. Это начальник уголовного розыска УВД Гомельской области Николай Лосев, приговоренный к 18 годам лишения свободы. Ближайшая связь Морозова, он принимал участие в вымогательстве денег у предпринимателей, снабжал информацией о работе милиции по поиску трупа Игнатенко и других убитых авторитетов. По его указанию «морозовцы» убрали опознавательные знаки, указывающие на могилы, — камни, деревья, километровый столб. К 11 годам заключения приговорен оперативник Шляпин, работавший под руководством Лосева в оперативно-поисковом отделе, к 15 годам — капитан милиции Сергей Бондарчук, участвовавший в убийстве майора милиции Борисенко, обнаженный труп которого бросили в овраг на окраине города».





Николая Лосева судили вместе с Сергеем Морозовым и другими членами банды в Минске. Суд проходил в следственном изоляторе в закрытом режиме. Помимо большого срока Лосева также лишили звания «полковник». Если его взяли под стражу в 2004 году, то в личном деле осужденного окончанием срока значился бы 2022 год.





Банда Морозова существовала с начала 90-х по 2004 год. На ее счету больше ста преступлений, в том числе было доказано 14 убийств и 5 покушений на убийства.

Первый приговор по делу «морозовских» Верховный суд вынес 1 декабря 2006 года. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений три наиболее активных члена банды — Сергей Морозов, Валерий Горбатый и Игорь Данченко — были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу). Остальные члены банды были приговорены к различным срокам заключения — от 2 лет ограничения до 20 лет лишения свободы. Всего по делу этой преступной организации проходило 48 человек.

9 октября 2007 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси огласила приговор по второму уголовному делу в отношении членов банды. Морозова и Данчен вновь приговорили к смертной казни. В начале февраля 2008 года стало известно, что приговор в отношении Морозова, Горбатого и Данченко приведен в исполнение. Некоторые члены этой ОПГ до сих пор находятся в розыске.





Банду Морозова считают самой кровавой в истории Беларуси. Почему она столь долго существовала и творила, что хотела? Официальный ответ на этот вопрос был дан в частном определении Верховного суда, направленном генеральному прокурору и министру внутренних дел, по результатам рассмотрения уголовного дела Морозова и его подельников.





В частном определении было всего четыре пункта:





коррумпированность отдельных должностных лиц правоохранительных органов Гомельской области и их участие в деятельности преступных формирований, в том числе руководящих работников УВД;





отсутствие должной координации действий между службами УВД Гомельского облисполкома и не оперативность их деятельности;





ненадлежащий прокурорский надзор за производством дознания и следствия в органах внутренних дел, а также за расследованием дел следователями прокуратуры;





связи участников банды и преступной организации с работниками, состоявшими на государственной службе, которые своевременно не выявлялись и не пресекались.