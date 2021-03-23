История его приключений из первых уст прозвучала в стриме могилевского ютуб-блогера с ником РаМСовой МС. Он же — Артур Баханьков, который именует себя «положенцем» от ныне покойного бобруйского вора в законе Бири.





Рассказ бывшего таиландского арестанта изобилует ненормативной лексикой, подробностями нравов и, скажем так, сексуальной раскрепощенности обитателей тамошних мест лишения свободы, а потому мы воздержимся от ссылки на сюжет и изложим литературную версию приключений нашего земляка.





В Таиланд трио прилетело в июле 2015 года, имея при себе заготовки банковских карт, ноутбук с базой данной счетов клиентов разных банков и специальным устройством для чипирования. Проще говоря, чтобы «вытрясать» из банкоматов деньги. Юрий успел «поработать» всего один день, опустошив чужие счета, по его словам, на 7 тыс. долларов. Задержали белоруса в магазине, а его подход к банкомату был зафиксирован полицейскими на фотокамеру.





Оказалось, что за день до прилета кто-то обворовал королевский банк примерно на 400 тыс. долларов. Правоохранители были, что называется, на ушах, возле банкоматов были устроены засады. Как заметил могилевчанин: «Я оказался в ненужном месте, в ненужное время». При задержании у него нашли 30 карт, позже установили, что белорус успел сделать 9 транзакций. Потом он узнал, что если бы снятий денег было больше 10, то срок бы он получил максимальный — 50 лет. Именно такие сроки получили его подельники, которых позже задержали с 300 картами. За убийство в Таиланде, к слову, дают намного меньше.

Следствия как такового не было. Своего следователя мужчина ни разу не видел, как, впрочем, и судью, суд прошел в октябре по видеосвязи. «Видел только вроде секретаря суда, — рассказывает Юрий. — Схема такая: говорят, тебя задержали, и мы считаем, что ты мог совершить это преступление. Согласен признать себя виновным? Нет, ну и сиди дальше».





В случае признания вины включатся особенности местного правосудия. Могилевчанина приговорили к 30 годам лишения свободы. «Прокурор запрашивает срок, судья тут же выносит приговор, если я с ним соглашаюсь, то срок сразу уменьшается наполовину. В противном случае, будешь весь срок тянуть. Ни на что не смотрят, кодекс открыли, посмотрели, статья такая-то — получай», — говорит Юрий. Благодаря этому окончательно мужчину приговорили к 15 годам.





Ну, а дальше все зависит от так называемых классов, которые присваиваются заключенным за хорошее поведение. Всего их три, имея высший, можно рассчитывать на амнистию. Юрий потерял право на амнистию, которую могли к нему применить через полтора года отсидки. Дал в ухо тайцу, по его словам — за дело и был наказан. Первую амнистию к нему применили через 3,5 года. Срок уменьшили на треть — до 10 лет. В декабре прошлого года к нему применили еще одну амнистию, в результате скинули еще полсрока.





Из таиландской тюрьмы могилевчанин освободился 26 января текущего года, проведя в неволе 5 лет и 7 месяцев. Затем две недели он провел в карантине и 12 суток в изоляторе депортационной службы.





«Это был ужас, — вспоминает могилевчанин. — Камера рассчитана на 30 человек, а находились в ней 160. Духота ужасная, но камера чистая, была возможность принять душ». В Могилев Юрий вернулся 20 февраля.





А вот что он рассказал об условиях и быте таиландской тюрьмы.





В Таиланде тюрьмы переполнены: «У них сажают за все: украл в магазине шоколадку — 1,5 года, бутылку пива — 2,5 года, банан у соседа сорвал — 9 месяцев ареста».





В тюрьме, где отбывал наказание Юрий, находилось пять тысяч заключенных, поделенных на восемь отрядов. В здании, где он провел срок, сидели 1200 человек. Тюрьма камерного типа, в его камере было 45 человек. В камере заключенные находятся с 3-х часов дня до 6 утра.





«Шконок нет, — говорит Юрий, — все спят на полу. Выдают три одеяла: одно используешь как матрас, второе вместо подушки, третьим можешь укрываться. Я укрывался, чтобы хоть как-то отгородится на ночь от насекомых всяких. Подъем в 5.30, потом первая молитва минут пятнадцать и гимн, который нужно слушать стоя».





Вторая молитва в 6 вечера. «Тайцы буддисты, вера прививается с детства, они уверены, что у них семь жизней. Они молятся, а я сижу на карачках вместе с ними», — говорит Юрий.





Потом камеры открываются, и тайцы в обязательном порядке идут на работу. В основном они занимались склеиванием бумажных пакетов для магазинов. По словам белоруса, его тоже хотели припахать, но он отказался, заявив, что у него нет разрешения на работу в Таиланде. «Я сам себе был предоставлен: книжки читал, в библиотеке их было чуть более сотни, по три раза перечитал, в шахматы играл», — говорит он.





Питание трехразовое, в основном кормят рисом. У кого есть деньги, то проблем с едой нет. Раз в месяц разрешается 10-минутный телефонный разговор.





Нравы среди тайского тюремного населения были жестокие. В Таиланде много уличных банд, которые воюют между собой. В тюрьме эти войны продолжаются. По словам Юрия, он был свидетелем убийства. Группа тайцев набросилась на одного своего соплеменника: его избили и закололи заточенными зубными щетками.





«Я был как в плену, потому что никаких прав там у тебя нет», — говорит могилевчанин.





Правда, из своей экзотической поездки белорус вернулся, как говорится, не с пустыми руками. Языком общения между иностранными арестантами и персоналом был английский. «Когда летел в Таиланд, я по-английски знал только „фак ю“, а теперь на бытовом уровне вполне сносно могу общаться», — говорит Юрий.



