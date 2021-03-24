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От имени негосударственных СМИ белорусам рассылают "послание Позняка" ко Дню Воли

Белорусские пользователи Telegram получили сообщения от имени ряда негосударственных массмедиа. В этих письмах содержится обращение якобы от Зенона Пазняка.




От имени ветерана оппозиции неизвестные призывают не ходить на акции протеста 25 марта. Редакции медиа, от имени которых приходят данные сообщения, отрицают свою причастность к ним.

«Мы не имеем к этой рассылке никакого отношения», — в частности пояснил портал TUT.BY. Известно, что письма приходили также якобы от «Нашей Нивы» и Onliner.
Officelife.media
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