Умер голливудский актер Джордж Сигал

Фото: Global Look Press





Звезда фильма "Новые интерны", получивший в 1964 году "Золотой глобус" за лучшую дебютную роль, Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет.

В возрасте 87 лет умер голливудский актер, двукратный лауреат премии "Золотой глобус" Джордж Сигал. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на жену актера.





"Сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования", - приводит портал слова Сони Сигал.

За свою карьеру Сигал снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди них фильмы "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериал "Американский папаша".

Актер был номинирован на премии "Оскар" и BAFTA. "Золотой глобус" Сигал получил за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), в номинации "Лучший актер".

Последние годы Сигал известен зрителям по телесериалам, среди которых "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997 - 2003) и "Голдберги" (The Goldbergs).

Джордж Сигал родился в предместье Нью-Йорка в семье иммигрантов из России, пишет korrespondent.net/