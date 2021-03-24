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В ВОЗ назвали число вакцинированных от COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные о числе вакцинированных от коронавируса.

Согласно последним данным, в мире сделано 459 миллионов прививок от COVID-19. Впрочем, значительная доля инъекций (более 75 процентов) приходится на десять стран, что говорит о неравномерном распределении препарата по странам мира.

С соответствующим заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщают информационные агентства.


К чему может привести неравномерное распределение вакцины

Генеральный директор организации отметил, что программа COVAX функционирует: почти 60 государств получили примерно 32 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Однако несправедливое распределение может поставить крест на успехе кампании. В результате 190 стран не получат планируемые 2 миллиарда доз.

Дело в том, что препарат пользуется высоким спросом в странах с высоким уровнем жизни.

А вот государства с развивающихся экономикой и свободного доступа к вакцине не имеют. Итогом может стать продолжение распространения коронавирусной инфекции даже при массовой вакцинации.

Согласно данным на начало марта 2021 года, странами-лидерами по вакцинации от COVID-19 были США, КНР, Великобритания, Индия, Бразилия, Турция, Израиль, Германия, Россия и ОАЭ, пишет сайт belnovosti.by
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