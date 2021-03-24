Испытание очередного прототипа летательного аппарата ранее были запланированы на сегодня, 24 марта. Проблема с миссией на Марсе, по его словам, заключается вовсе не в полетах туда, а в обустройстве самоподдерживающейся космической базы на планете.





Именно на преодоление трудностей в осуществлении планов с базой могут понадобиться годы: «SpaceX отправит космические корабли на Марс задолго до 2030 года. По-настоящему трудный порог — сделать Mars Base Alpha [база «Альфа» на Марсе] самоподдерживающейся», — пишет Маск в своем твиттере.





Как пишет Sobesednik.ru, в ходе сегодняшних испытаний Starship должен будет взлететь на 10 километров вверх и приземлиться на той же площадке. Предыдущий прототип сумел сделать это, но вскоре взорвался из-за повреждений, полученных при посадке.

Напомним также, что Маск пообещал отправить человека на Марс уже к 2026 году. Президент РФ Владимир Путин во время предвыборной кампании 2018 года также обещал сделать это, но к 2019 году, чего, впрочем, так и не произошло.







