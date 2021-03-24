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Николаю Козлову стало плохо во время суда. Дело отложили

23 марта в Минске начался суд над лидером Объединённой гражданской партии, членом Координационного совета Николаем Козловым. Его задержали накануне.


Суд проходил через скайп. Козлов пожаловался на плохие условия на Окрестина и проблемы со здоровьем. Он заявил, что его посадили в одноместную камеру, где находятся восемь человек. На пол вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора.

Козлов попросил отложить судебное разбирательство, чтобы получить медицинскую помощь, у политика высокое давление. В итоге суд отложили до завтра.

Лидера ОГП обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП).
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