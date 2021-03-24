Николаю Козлову стало плохо во время суда. Дело отложили





Суд проходил через скайп. Козлов пожаловался на плохие условия на Окрестина и проблемы со здоровьем. Он заявил, что его посадили в одноместную камеру, где находятся восемь человек. На пол вылили около 20 литров концентрированного раствора хлора.









Лидера ОГП обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП).



