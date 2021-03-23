Продана самая дорогая картина Бэнкси









Christie’s отмечает, что Game changer оказалась самой дорогой работой анонимного художника. Вырученные средства пойдут на помощь сотрудникам университетской больницы Саутгемптона и ее пациентам.





Анонимный художник прислал в больницу картину, выполненную маслом на холсте, в мае прошлого года. К полотну прилагалась записка: «Спасибо вам за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно лишь черно-белое».

Бэнкси — английский андерграундный художник стрит-арта и политический активист, который тщательно сохраняет свое инкогнито. Его настоящее имя неизвестно. Одна из самых известных его картин — «Девочка с воздушным шаром».

После продажи на аукционе Sotheby's полотно было разрезано встроенным в раму шредером, пишет Новая газета.



