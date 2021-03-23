



Его результат действителен всего 72 часа, но, чтобы вовремя попасть на такой анализ, придется продумать план действий заранее. Office Life проверил на себе, как это работает.





СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ: ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА В ВАРШАВУ НА САМОЛЕТЕ





Предположим, что нам всего через пару дней лететь в Варшаву или любой другой европейский город. Самый простой способ сдать ПЦР-тест — в минском аэропорту. Но дозвониться туда оказалось тем еще испытанием: либо занято, либо никто не берет трубку.





А если тест окажется положительным прямо перед вылетом или не успеешь сдать анализ, в самолет пустят?





— Нет, самолет улетит без вас, поэтому о тесте нужно позаботиться заранее, — все-таки отвечают по телефону через несколько часов и множества попыток дозвониться.





Оказалось, не все так просто. Лаборатория работает только по будням с 9:00 до 18:00, исключение лишь для пассажиров, которые вылетают в Амстердам, — с 6:30 до 9:45 семь дней в неделю. А здесь поджидает еще одно «но»: анализы берут всего трижды в день — с 9:00 до 9:40, с 10:00 до 12:20 и 12:40 до 15:00. Причем одновременно в каждом из окошек сдать тест могут не более 34 человек. Результат обещают выдать через 160 минут. Обойдется тест в аэропорту в 39,8 рубля. Кстати, если доплатить 5 рублей с НДС, стоять в очереди за результатами исследования не придется, их пришлют на электронную почту.





Из хороших новостей: сдавать тест в аэропорту необязательно прямо в день вылета. Можно приехать на анализ накануне, чтобы не нервничать, успеешь ли в итоге на рейс. Но придется доказать, что летишь в ближайшие дни, предъявив билет или посадочный талон. Словом, более или менее ясно: билет на самолет — пропуск в лабораторию. Но для нервной системы проще сдать анализ заранее в городе. А если вылет в выходной, когда лаборатория в аэропорту не работает, — вариантов и вовсе не остается.





СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ: КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ НА ПОЕЗДЕ





На железнодорожном вокзале ПЦР-тест не сдашь, поэтому перед путешествием придется позаботиться об этом заранее. И здесь ответ лабораторий (если все же удается дозвониться) как под копирку: до конца марта мест нет. При электронной записи та же история: ближайшая дата — 1 апреля.





Попытались сдать ПЦР-тест для выезда за границу в Минске: оказался тот еще квест

— Выезд через неделю? Что ж вы так поздно с записью на тест спохватились? — посочувствовали в одной из лабораторий.





Да уж, и на этом, как говорится, спасибо. Дозвониться удается только в частные лаборатории, где готовы записать на анализ прямо сегодня. Но тут же предупреждают, явно зачитывая с бумажки: «Результат, выдаваемый нашей лабораторией, не является справкой для выезда за границу». И вообще, мы ее только на русском языке выдаем.





— А если в Россию ехать на поезде? Там же подойдет ваша справка на русском?





— Нужно уточнять, устроит ли это принимающую сторону, — после задумчивой паузы отвечают в лаборатории.





Ясно, что ничего неясно. Но результат теста нужен срочно, поэтому остается план Б: придется обращаться к посреднику. Старым-добрым методом «погуглить» удалось найти несколько организаций, которые записывают на лабораторные исследования — от визовых до медицинских центров. После нескольких попыток первым удается дозвониться в испанский визовый центр, который обещает решить проблему быстрее.





— Места до конца месяца есть, зарегистрируйтесь на нашем сайте, — отвечают в справочной службе.





Итак, заходим на сайт. Ближайшая дата — о чудо! — на следующий день. Пусть и всего одно окошко в инфекционной больнице, но это точно лучше, чем ничего. Через посредников на тест можно попасть в лаборатории, которые не работают с физлицами, только с организациями. Но цена за такой анализ заметно возрастает. Помимо основных 37 рублей придется заплатить 20 рублей сервисного сбора, а если сдать тест и получить его результаты нужно в тот же день — еще плюс 40. Доставка результата курьером (а другого варианта, собственно, и не дано) прибавит к стоимости еще 4 рубля. В итоге — минимум 61 рубль за тест.





СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ: ОТДЫХ В ЕГИПТЕ





Обязательный ПЦР-тест заметно усложнил жизнь самостоятельным путешественникам. Но при организации отпуска через турагентство появился серьезный плюс — помощь с анализом на коронавирус. Правда, уточняют в агентствах, где-то ПЦР-тест входит в стоимость, а где-то за него придется все же доплатить в среднем около $20. В зависимости от туроператора и страны, куда летите. К примеру, цена за полный пакет в Египет уже включает такую услугу, а в ОАЭ — только за дополнительную плату.





Впрочем, перед полетом в жаркие страны можно сдать тест и самостоятельно. К примеру, в Минске Городской клинический кожно-венерологический диспансер делает тесты для тех, кто собрался в Египет, Турцию или на Мальдивы.





— Вы опоздали, у нас запись только до 14:00. Звоните завтра с 10 утра, — ответили на звонок около 15:00.





Но дальше в процессе разговора выяснилось, что смысла в звонке на следующий день тоже будет немного — до конца марта мест здесь не осталось.





***





Вывод неутешительный: этой весной, прежде чем отправиться в любое путешествие, будь то на отдых или в командировку, придется потратить время, деньги и нервные клетки на ПЦР-тест. И это хорошо, если результат окажется отрицательным. В противном случае поездка просто не состоится. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть и под другим углом: представьте, что это такой небольшой квест, который только добавит немного адреналина к вашей поездке.