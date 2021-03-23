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Беспрецедентное давление на семью предпринимателей Петуновых из Сморгони

Власти сознательно разрушают семью активистки Ольги Петуновой.

Беспрецедентное давление на семью предпринимателей Петуновых из Сморгони

Как становятся неугодными

Ольга Петунова – активистка ОГП из Сморгони, пришла в политику относительно недавно, в президентские выборы 2020 года, пишет ucpb.info. В октябре 2020 года стала членом Объединенной гражданской партии. Для городской власти и милиции Ольга и взрослые члены ее семьи сразу стали людьми неудобными и неугодными.

Ольга и Илья Петуновы – успешные предприниматели. Ольга возглавляет в городе Центр поддержки предпринимателей, оказывает аутсорсинговые услуги, ее супруг Илья, гражданин России, тридцать лет живет в Беларуси, владеет предприятием по производству кухонной посуды, на котором работает 40 человек.

До президентской кампании 2020 года они вполне органично сосуществовали с местной властью: Ольга совместно с администрацией проводила семинары для местных предпринимателей, Илья был членом Совета предпринимательства Сморгонского райисполкома, занимался благотворительностью.

При формировании избирательных комиссий Ольга подала заявку, и администрация включила ее в члены одной из участковых комиссий. Так она стала одним из немногих независимых членов избирательных комиссий в Беларуси. На одном из митингов в поддержку Тихановской она сообщила, что проследит, чтобы на ее участке честно подсчитали голоса. Казалось бы, что плохого в том, чтобы честно считать голоса на выборах?! Но, нет… На второй день досрочного голосования Ольгу лишили возможности работать в комиссии под предлогом коронавируса. Якобы, у члена комиссии, сидящей рядом с ней обнаружили вирус, и Ольга должна находиться на самоизоляции. Об этом случае писали в независимой прессе.

Дальше было 9 августа. Голоса в Сморгони подсчитали так же, как и везде в Беларуси. Люди, не поверившие итогам выборов, стали протестующими. Среди них был муж Ольги и его взрослый сын Тимофей. Они не могли оставаться равнодушными, хотя и не являются избирателями в Беларуси.

История административных протоколов, несправедливых судов, арестов и даже уголовное дело за листовки, которые, якобы, расклеивала Ольга, широко освещалась в независимых СМИ. И еще одно уголовное дело – за то, что помяла постановление на обыск. Да, теперь у нас так – и за помятую бумажку могут завести уголовку!

Без вида на жительство


Так получилось, что члены семьи – граждане разных государств. Ольга и несовершеннолетние сыновья – Иван и Павел – граждане Беларуси, Илья – гражданин России, его взрослый сын Тимофей (31 год) – гражданин Литвы. В обычной жизни это может быть преимуществом. Но не в Беларуси, и не сейчас…

Ольга Петунова и сыновья, «Одноклассники»

Против Ильи уже было два административных дела, одно из них завели за выгул собаки без намордника. 18 февраля он находился в суде Сморгони, когда кто-то крикнул «Живе Беларусь». Он даже не был рядом с местом, где это произошло, но он был на заседании и в здании суда. Этого оказалось достаточно, чтобы и на него составили протокол по административной статье.

Илью Петунова уже лишили вида на жительство. Сейчас он может находиться в Беларуси с разрешением на временное проживание. Но ему грозит депортация и возможный запрет на въезд в Беларусь. На 19 марта Илью вызывают на комиссию по рассмотрению целесообразности его нахождения в стране.

Что будет с бизнесом Ильи и его производством, на котором работают и получают зарплату 40 человек – неизвестно.

Тимофея Петунова, взрослого сына Ильи, тоже лишили вида на жительство и сейчас он ждет депортации в Литву в ИВС Сморгони.

В семье случилось несчастье, умер отец Ильи в России, Ольга с Ильей должны были поехать на похороны. Тимофей хотел помочь бабушке – маме Ольги присмотреть за младшими детьми – 15-летним Иваном, ребенком-инвалидом с поведенческими нарушениями, и 12-летним Павлом. 10 марта он отправился в отдел миграции, выяснить, как будет происходить депортация, можно ли получить небольшую отсрочку. Из отдела домой он уже не вернулся – его поместили до депортации в ИВС.

В Литве у Тимофея нет ни жилья, ни работы, ни имущества. В Беларуси есть жилье, работа, девушка Римма, с которой он был неразлучен. Семья пыталась получить свидание с Тимофеем в ИВС, оно положено по закону, но во встрече им отказано. Тимофею даже не дадут попрощаться с любимой.

Римма дала интервью, где рассказала об отношениях с Тимофеем газете «Новы час».

Римма Пляхимович и Тимофей Петунов

Семья обратилась за помощью в Консульство Литвы в Беларуси, но никакой помощи, по существу, пока не получила.

Чего добивается власть?


Избавляясь от неугодных и неудобных? Не только семьи Петуновых, не только в Сморгони, а по всей стране – предпринимателей, айтишников, учителей, врачей, любых других людей, сказавших – «СТОП! Хватит врать!» Это – лишние люди, потому что нельзя их заставить ходить по струночке? Показать на примере одной семьи, как ловко власть расправляется с неугодными?

Ну, окей. Все всё поняли. Конечно, любовью к власти никто не проникся, но это ей и не нужно. Страхом? – Такое возможно. Но большинство уже устало бояться…

В давлении на семью Петуновых принимают участие сотрудники многих ведомств и подразделений. Что ощущают те из них, кто говорит себе и другим: «Я просто делаю свою работу»? Жаль, но ответов мы пока не узнаем.
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