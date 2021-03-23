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Новых решений по пенсионному возрасту не планируется, заявил Лукашенко во время посещения Минского производственного кожевенного объединения.









Отвечая на вопрос одной из сотрудниц завода о том, будет ли повышаться пенсионный возраст дополнительно, Александр Лукашенко заверил, пишет Sputnik,что "все решения приняты. В этом направлении будем действовать".





При этом он отметил, что пенсионный возраст можно установить на отметке в 50 лет, но тогда нужно иметь в виду, что людей будут вынуждены содержать их дети.





"Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет", - выразил уверенность глава государства.





Александр Лукашенко напомнил, что и сам является выходцем из простой семьи: "у меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил".





По его мнению, "мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги".





В завершение Александр Лукашенко еще раз заверил, что все решения относительно пенсионного возраста уже приняты.





"Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", - подытожил он.





Сейчас в Беларуси действует поэтапная система повышения пенсионного возраста. К 2022 году мужчины будут отправляться на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет.















