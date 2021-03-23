+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Ученые: простуда может защитить человека от коронавируса

Ученые утверждают, что некоторые вирусы конкурируют между собой. А риновирус сильнее коронавируса и может его заблокировать.


Фото: pixabay.com

Британские ученые из университета Глазго пришли к выводам, что риновирус, провоцирующий простуду, сильнее коронавируса. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на BBC News.


"Грип – самый сильный вирус, который в большинстве случаев работает один. Чего нельзя сказать, к примеру, о аденовирусах. Проведено много исследований касательно изучения вирусных взаимодействий Sars-CoV-2. Но из-за социальных дистанций возможность определить этот процесс существенно усложнилась", - говорится в исследовании.

Для вирусных исследований эпидемиологи взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом. Оказалось, что вирус, провоцирующий простудные заболевания угнетает развитие COVID-19 в организме человека. А если риновирус будет развиваться в течение суток, то у коронавируса не будет никаких шансов.

Ученые предполагают, что в 2009 году риновирус снизил развитие свиного гриппа в некоторых европейских странах.

Исследование показало, что этот тип вируса запускает имунную реакцию внутри инфицированных клеток, тем самым блокируя способность Sars-CoV-2 к созданию своих копий.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]