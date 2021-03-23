Дестини Чукуньере. Фото: euroinvision.com





Эксперты прочат победу на песенном конкурсе певице из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с песней Je Me Casse. Второе и третье место по прогнозам экспертов, пишет TUT.BY, займут представители Швейцарии и Франции соответственно. От Швейцарии в этом году поедет музыкант Джон Мухарремай, также известный под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, от Франции — артистка Барбара Прави.





Беларуси букмекеры отдают 36-е место — при условии, что группа все же выступит на конкурсе.





Песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.





Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам. Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.





Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе. У страны есть время до конца марта. 21 марта стало известно, что группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». По словам лидера коллектива Дмитрия Бутакова, одна песня будет «про зайчиков». Сейчас группа готовится к съемкам клипа.



