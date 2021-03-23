«С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе”, — передает Белта слова начальника управления СК, пишет Телеграф





По заявлению правоохранителя,”В суд переданы уголовные дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года среди всех возбужденных уголовных дел 10% — дела о массовых беспорядках. Это неимоверная цифра. Республика в таких условиях еще никогда не жила и, надеюсь, жить не будет”.





Сергей Паско рассказал о том, что при расследовании уголовных дел выявляются в том числе «источники финансирования массовых беспорядков».





“Выявляется значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот. Таким деньгам дается определенный процессуальный статус, и с виновных по административным делам будут повторно взысканы штрафы», — заявил милицейский начальник.

«Финансирование протестов»





Напомним, Телеграф писал о том, что начальник Управления Следственного комитета по городу Минску Сергей Паско заявлял, что его подчинённые считают помощь в оплате штрафов за протесты «финансированием» этих самых протестов. Почему? Следите за его логикой.





«В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут», — считает начальник УСК.





По его мнению, «принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности».





Мы попытались найти в законе принцип личной ответственности. В статье 4.2 КоАП Беларуси перечисляются все принципы, на которые опирается кодекс:





«Административная ответственность основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма».





А вот в ПИКоАП говорится, что штраф обязан выплачивать «подвергнутый административному взысканию». Но где такие белорусы могут брать деньги на оплату взыскания — ни в КоАП, ни а ПИКоАП не оговаривается.

Что говорит закон?





Юрист Михаил Кирилюк с ним не согласен и вот почему. Как пишет юрист в telegram-канале НАУ, подобное решение в принципе выглядит странным, если принять во внимание тот факт, что Следственный Комитет не выступает стороной суда. Суд и МВД ведут процессы и никак не СК, считает юрист.





Во вторых, речь идет о административных процессах, в которых нет такого понятия как “принцип индивидуальной ответственности”. Средства на штраф, в этом случае можно одолжить или попросить оплатить третье лицо, объясняет юрист.





«Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из законодательства, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом», цитирует закон Михаил Кирилюк.





Юрист ссылается на главу 50 Гражданского кодекса, которая, по его мнению, прямо говорит о том, что штраф за другого человека в этом случае можно оплатить даже без его ведома. И Следственный Комитет не имеет права в это вмешиваться.