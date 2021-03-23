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Проект закона о запрете реабилитации нацизма поступил в парламент

Дополнения в законодательство о противодействии экстремизму и реабилитации нацизма готовила генеральная прокуратура.

Проект закона о запрете реабилитации нацизма поступил в парламент
Проект закона об ужесточении наказания за экстремизм поступил в парламент, пишет Sputnik, депутаты также приступили к работе над проектом закона о недопустимости героизации нацизма.


Планируется, что на весенней сессии депутатский корпус рассмотрит данные законопроекты. Сессия нижней палаты белорусского парламента откроется 2 апреля.

"На весенней сессии мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму", - заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Изменения в законодательство разрабатывала генеральная прокуратура. Подготовлена новая редакция закона "О противодействии экстремизму". Согласно проекту закона, милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Также прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, если закон примут, МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Проектом закона предлагается расширить понятие "экстремистские материалы": к ним будут отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

Депутатам предстоит рассмотреть и иные предложения об усилении ответственности за экстремизм.

Парламент также совместно с Генпрокуратурой разработал проект закона "О недопущении реабилитации нацизма". В нем определены принципы и механизмы противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, профилактические меры по недопущению таких действий, идет речь об усилении ответственности за подобные действия.
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