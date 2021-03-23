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В гродненский "Цэнтр гарадскога жыцця" пришел ОМОН

Три омоновца около 12.45 пришли во внутренний дворик здания на Кирова, 3 в Гродно.

Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць» (у него с редакцией Hrodna.life один вход). Однако и «Цэнтр», и магазин с редакцией закрыты.

Бойцы ОМОН ходили рядом со зданием около часа. Они зашли в работающий на первом этаже магазин настольных игр «Кубик» и в магазин сувениров «Цудоўня», но сразу же вышли. Микроавтобус, на котором обычно передвигаются омоновцы, стоял не у здания, а за углом, рядом с тюрьмой. С какой целью они пришли, неизвестно. Около 13.40 сотрудники милиции уехали.

Все дело в выставке?

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: 

«А что скажет наш уважаемый "губернатор" на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник бчб-заразы — так называемый «Центр городской жизни»?

«„Цэнтр гарадскога жыцця“ — это частная организация, которая владеем зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках этой выставки проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. 

Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения, а у нас с этим Центром связана часть проблем, там, где есть нарушения административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка», — ответил Владимир Караник.

Вероятно, Караник имеет в виду выставку художника Алеся Пушкина, которая открылась на Кирова, 3 в пятницу 19 марта. Среди работ есть портреты деятелей послевоенного антисоветского подполья, например Евгения Жихаря. Анонимные пропагандистские телеграм-каналы, а также государственные медиа называют его нацистским преступником.

Портрет деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря авторства Алеся Пушкина. Фото: Надежда Вишневская
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