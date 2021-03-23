Поддержать Ольгу пришли коллеги, несколько человек родных, ученики, а также журналисты и публицисты — Мария Мартысевич, Борис Горецкий.





Ольгу Калацкую обвиняют в том, что во время одной из акций протеста она нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азарёнку — тем самым причинила ему физическую боль, пишет .





Ольга полностью признала вину.





По ч. 2 ст. 339 УК Ольге Калацкой грозит арест, либо ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы до 6 лет.





Гособвинитель. Фото Надежды Бужан, «Наша ніва»





Как следует из текста обвинения, первый раз Калацкая ударила сотрудника СТВ возле дома № 30 на улице Притыцкого. «Действуя из хулиганских побуждений, беспричинно, пренебрегая общепринятыми правилами поведения и морали, в присутствии посторонних лиц, открыто противопоставляя себя интересам общества», она нанесла не менее одного удара в область руки Азаренку, чем причинила ему физическую боль и страдания, пишет TUT.BY.





Затем, с 13.30 до 14 часов, она еще раз дала пощечину.





Калацкая: «Гэта быў чыста сімвалічны жэст»





На вопросы гособвинителя Ольга Калацкая отвечает по-белорусски. Она рассказала, что инцидент произошел в дни, когда был убит Роман Бондаренко.





— Я вельмі смуткавала і была ў глубокой жалобе, глыбока суперажывала маці, якая страціла свайго адзінага сына, — вспоминает переводчица. — Вырашыла сысці на Пушкінскай. Там пабачыла невялікі гурток людзей, з якімі размаўляў Азаронак. Ён задаваў пытанні: «Чаму вы сюды прыйшлі?» Людзі яму адказвалі: «Каб выказаць смутак з нагоды гібелі Рамана Бандарэнкі».





Ольга Калацкая вспоминает, что сотрудник СТВ несколько раз задавал людям один и тот же вопрос: «Какое отчество у Романа Бондаренко?»





— Не атрымаўшы адказу, ён сказаў: «Як вы можаце смуткаваць па Бандарэнку, калі нават не можаце назваць яго імя па бацьку?» Гэта мяне глубока абразіла і абурыла. Фактычна сцвярджалася, што людзі, якія сабраліся, не могуць смуткаваць з нагоды смерці Бандарэнкі, выказваць спачуванні ягоным блізкім, бо не ведаюць дэталей біяграфіі. У стане эмацыйнага ўзрушэння я наблізілася і дала Азаронку поўху.





И тут же пояснила, что «даць поўху» з белорусского языка переводится как «дать пощечину».





— Я не хацела прычыніць яму боль, гэта быў чыста сімвалічны жэст.





Старший помощник прокурора, который представляет сторону обвинения, уточняет, раскаивается ли Ольга Калацкая в том, что она совершила.





— Я шкадую, што так выйшла, што я не змагла стрымацца.





Извинений, как выясняется, Ольга не приносила.





— Желаете ли вы принести эти извинения сейчас, в открытом судебном заседании? — спрашивает гособвинитель.





— Калі спадар Азаронак прызнае, што людзі шчыра выказвалі свой смутак, што ён спачувае гору маці Рамана Бандарэнкі, якая страціла адзінага сына, то так. Я хачу ведаць ягоную пазіцыю.





Азаренок: «Я не считаю себя оскорбленным»

Дал показания и Григорий Азаренок. Он просил прекратить уголовное преследование.





Азаренок рассказал, что в тот день отправился по редакционному заданию «на освещение несанкционированного массового мероприятия у станции метро Пушкинская».





— Там собирались люди, чтобы провести небольшое несанкционированное мероприятие. <…> Группа людей обступила меня, начала кричать, в том числе с нецензурной лексикой.





— Они вас оскорбляли? — уточняет гособвинитель.





— Они пытались, но я не считаю себя оскорбленным.





— О чем вы спрашивали в рамках редакционного задания?





— Стандартные вопросы для несанкционированных массовых мероприятиях: «Для чего вы пришли? Какая у вас цель?» Про отчество Романа Бондаренко, говорит потерпевший, он также спрашивал.





После этого его обступила «группа граждан», с которой он пытался наладить «какой-то диалог».





— В определенный момент эта группа лиц стала хватать меня за куртку, туда-сюда швырять. Позже подошла обвиняемая и нанесла пощечину. Я тогда этого не увидел, потому что все произошло очень быстро.





Об ударе, говорит Азаренок, он узнал из видео, которое позже было опубликовано в телеграм-канале.





Второй удар Григорий Азаренок почувствовал. По его словам, обвиняемая вновь подошла к нему со спины и нанесла удар по щеке.





Потерпевший заявляет, что заявление на Ольгу Калацкую он не писал, «о произошедшем забыл в тот же вечер, но правоохранительные органы нашли этого человека».





После, заявляет Григорий Азаренок, он писал ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Ольги Калацкой, на привлечении ее к уголовной ответственности он не настаивал, претензий не имеет. Это же ходатайство он поддерживает и сейчас.





— Простили ли вы обвиняемую?





— Я не считаю, что она как-то меня оскорбила, поэтому прощать мне ее не за что.





Отвечая на вопросы адвоката Калацкой, Григорий Азаренок признает, что сомневался в искренности тех людей, которые выражали скорбь по поводу смерти Романа Бондаренко.





— Обвиняемая могла это слышать?





— Да. <…> Люди имеют право выражать свою скорбь, — объясняет Азаренок, — но я сомневался в их искренности, потому что это делалось по инструкции из-за рубежа, не на кладбище, с перекрытием дорог и оскорблением сотрудников милиции. Когда соболезнуешь, не перекрываешь дороги.





Свидетель со стороны обвинения — оператор СТВ Андрей Иваненко, который работал в паре с Азаренком назвал атмосферу, в которой приходится работать «на этих мероприятиях», Андрей Иваненко называет безумной, «как будто на войне».





— Одна женщина в возрасте сказала, что я фашист. Я попытался завязать с ней диалог: почему она меня так называет. Но она не смогла ничего ответить. Это просто оскорбление и выражение личной ненависти. Никто не относился к Азаренку как к корреспонденту. Как будто он человек, который приехал туда кого-то оскорбить.





Отвечая на вопросы защитника обвиняемой, Григорий Азаренок подтвердил, что пощечины Ольги Калацкой не помешали ему работать дальше и никаких затруднений не повлекли, побоев у него не было, физической боли он не ощутил. А с Ольгой Калацкой у него «достигнуто примирение».





— Мы виделись на очной ставке. Я сказал, что претензий не имею. И по-прежнему настаиваю на ходатайстве [о прекращении уголовного дела].





— Хачу сказаць, што я сапраўды парушыла фізічныя межы [Рыгора Азаронка], і гатовая прынесці за гэта свае прабачэнні, — сказала ольга Калацкая после перерыва.





— Вы принимаете извинения? — спрашивает судья.





Григорий Азаренок извинения принял.





Гособвинитель запросила два года домашней химии





Гособвинитель настаивает на том, что примирения между обвиняемой и потерпевшим недостаточно для того, чтобы прекратить уголовное преследование.





По мнению помощника прокурора, переводчица в агрессивной форме выразила «демонстративное пренебрежение» общественными нормами, причем сделала это повторно.





Поэтому, считает гособвинитель, нужно признать Ольгу Калацкую виновной и назначить ей наказание в виде «домашней химии» сроком на два года.





— Виноватыми в этой ситуации считаю зарубежные телеграм-каналы и так называемые независимые СМИ, которые все это время нагнетали атмосферу, <…> вспоминали эпизоды моей личной жизни и моего отца. Считаю, что суровое наказание будет поводом для очередных политических провокаций. Личных претензий к обвиняемой не имею, — выразил свое мнение Григорий Азаренок.





Ольга Калацкая в последнем слове высказала благодарность всем писательским и журналистским организациям, которые ее поддержали. Она подчеркнула, что основной причиной пощёчины Азаренку стало возмущение отсутствием эмпатии к горю матери, потерявшей единственного сына, и риторика ведущего СТВ в отношении скорбящих людей: «Как вы можете скорбить о Романе Бондаренко, если даже не знали его отчества?»





Ольга Калацкая в последнем слове на суде также подтвердила, что далее о своем поступке — жалеет потому, что не может сейчас досматривать свою старенькую маму, которой только что исполнилось 90.





Как сообщает корреспондент « Салідарнасці », приговор будет оглашен завтра в 16 часов.





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Ольгу Калацкую задержали 15 января во время занятий по английскому языку. С 19 января Ольга Калацкая находится в Жодинском СИЗО.





Ольга Калацкая перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вулф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, «Гладиатор», «Шрек», «Семейку Смитов».





С требованием немедленно освободить Кулацкую выступил американский ПЕН (PEN America) и известная канадская писательница Маргарет Этвуд.