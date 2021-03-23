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"Неимоверная цифра": СК рассказал о количестве возбужденных дел "за протесты"

СК подготовил все необходимые документы для экстрадиции самых популярных в стране блогеров, находящихся за границей.


Об этом заявил 23 марта журналистам начальник УСК по Минску Сергей Паско, передает «Минск-Новости».

— Запрос о выдаче Путило, Протасевича, Мотолько и других уже направлен. В настоящее время нами подготовлены все необходимые документы. Ждем ответа, — рассказал он.

По его словам, с августа 2020 г. в Минске было возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, проходившими в столице. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого.

Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10 % от общего количества возбужденных дел.

— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — подчеркнул представитель СК

Он сообщил, что в ходе расследования дел выявляются причины, которые способствовали массовым беспорядкам.

— В том числе выявляются источники финансирования, — заявил он. — В ходе производства по уголовным делам установлено значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в "преступный" оборот.

Он обратил внимание, что таким деньгам будет придан определенный процессуальный статус и с виновных в административных правонарушениях будет повторно взыскан штраф.

— Мы продолжаем расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния, — сообщил С. Паско.

Он добавил, что в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела. Эти люди сейчас находятся под стражей. Они принимали участие в "массовых беспорядках" по идеологическим соображениям и, по словам С. Паско, решали свои узко направленные цели.

— Деятельность этой "преступной" организации носила международный характер, — утверждает начальник УСК по Минску. — Были привлечены анархические движения Украины и России.
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