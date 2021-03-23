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ГУВД Минска пугает провокациями на День Воли

Минская милиция призывает воздержаться от участия в несанкционированных акциях, так как высок риск провокаций, заявил в эфире ОНТ глава ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

— При изучении различных информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы, — заявил Гриб.

По его словам, провокаторы ставят целью «дестабилизировать ситуацию в городе Минске», «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции».

Гриб заявил, что ГУВД предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить порядок.

— Минская милиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов и участников этих акций. Ваша личная безопасность может находиться под угрозой.

Глава столичной милиции напомнил, что согласно новому Кодексу об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, увеличены размеры штрафов и сроки административных арестов.

— За участие в несанкционированных массовых мероприятиях, призывы к ним, за оскорбление должностных лиц и неповиновение им при исполнении служебных обязанностей, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов и различных эмблем, за блокирование дорог и создание аварийной обстановки предусмотрена ответственность, — предупредил Михаил Гриб.

Мингорисполком отказал организаторам в праздновании Дня Воли в столице. По мнению городских властей, выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона, а у организаторов нет договора с милицией и коммунальниками. 

Ранее отказы также получили организаторы в Могилеве и Пинске.
Источник: tut.by
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