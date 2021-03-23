+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Берегите своих детей: в Речицком районе в реке утонула двухлетняя малышка

В понедельник вечером в деревне Жмуровка Речицкого района пропала маленькая девочка. Ее искали по всей округе — и нашли уже мертвой всего в нескольких метрах от дома.

В семье Медвеженко — шестеро детей. Двое уже взрослых, самой младшей, Мирославе, через две недели должно было исполниться три года. Но вчера девочка утонула в Днепре, передает tut.by

Как оказалось, днем Мирослава с двумя старшими братьями — 5-летним Макаром и 7-летним Арсением — играли во дворе. Мама Алеся хлопотала по хозяйству. Женщина беременна, ей уже вот-вот рожать.

Около шести вечера мальчики прибежали домой: «Мама, куда-то пропала Мирослава», — вспоминает женщина.

— Я на улицу — нет нигде! Бегала и звала. Река у нас прямо за огородом, туда выбегала несколько раз, смотрела.

Алеся рассказывает, что про опасность реки детям в семье говорили постоянно — и те без взрослых туда никогда не ходили.

— Дети, соседи, муж с работы прибежал — все ищем, не можем найти. А потом смотрю — старший сын несет на руках мою доченьку, — плачет Алеся.

Мирославу нашли под обрывистым берегом Днепра. Девочка утонула.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]