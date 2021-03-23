



В настоящее время Елена Шимолина находится в Польше, уехала из Беларуси вместе с несовершеннолетней дочерью.





По словам Елены, решение о ликвидации «Полесской доброты» Пинский горисполком уже принял. И сейчас работники налоговой инспекции названивают её 80-летней матери, чтобы та принесла им документы для ликвидации организации.





Учредитель частной благотворительной организации открыто выступала против действующей власти, призывала избирателей голосовать за кандидата в президенты Светлану Тихановскую, осудила жестокость силовиков в отношении участников мирных протестов, учреждённая ею благотворительная организация оказывала материальную помощь пинчанам, пострадавшим от чрезмерных действий милиции.





В офисе «Полесской доброты» и по месту жительства Елены Шимолиной были проведены обыски, изъяты компьютерная техника, учредительные и финансовые документы.









После многочасового допроса в межрайонном отделе Департамента финансовых расследований КГК её отпустили. И в ту же ночь она с дочерью покинула Беларусь.





– Я пообещала милиционерам принести список пострадавших пинчан – участников протестов и просто случайных людей, кому благотворительная организация оказала финансовую и материальную помощь. А это порядка 65 человек.





Помощь предоставлялась на основании постановления суда о привлечении к ответственности по ст.23.34 КоАП РБ, а также медицинского заключения, где было указано, что телесные повреждения получены в результате насильственных действий.





Уверена, если бы я сдержала слово, меня бы тут же «закрыли» и надолго. А не сдержала – было бы то же самое. Поэтому пришлось в спешном порядке и налегке вместе с дочерью уехать из страны, – объясняет юрист причину своего бегства.





По словам Елены Шимолиной, папка с важными документами находится в надёжном месте.