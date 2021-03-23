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Уже скоро: в Минздраве сказали, когда в Беларусь придет третья волна

Третью волну коронавируса медики ожидают уже весной.

Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, медперсонал клиник готов к новой волне, но остается открытым вопрос – насколько заболеваемость коронавирусом будет высокой.

Пиневич сомневается, что весной будет накладка двух волн заболеваний – в частности, коронавирусной и гриппозной.

"Но ожидаем рост заболеваний COVID, поэтому не снижаем меры масочного режима, социального дистанцирования и держим в готовности систему здравоохранения к новым вызовам", – отметил глава Минздрава.

Известный беларуский врач-инфекционист Никита Соловей в преддверии третьей волны советует гражданам, по возможности, привиться.
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