Уже скоро: в Минздраве сказали, когда в Беларусь придет третья волна

Как заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, медперсонал клиник готов к новой волне, но остается открытым вопрос – насколько заболеваемость коронавирусом будет высокой.





Пиневич сомневается, что весной будет накладка двух волн заболеваний – в частности, коронавирусной и гриппозной.





"Но ожидаем рост заболеваний COVID, поэтому не снижаем меры масочного режима, социального дистанцирования и держим в готовности систему здравоохранения к новым вызовам", – отметил глава Минздрава.





Известный беларуский врач-инфекционист Никита Соловей в преддверии третьей волны советует гражданам, по возможности, привиться.







