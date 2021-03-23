



Экс-директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого задержали летом 2018 года. Бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказывал, что при обыске в гараже и по месту жительства у него нашли не только коллекцию дорого алкоголя, но и 500 тысяч долларов наличными. Их арестовали.





Белецкого приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.





Когда в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым исключалось дополнительное наказание в виде конфискации, академик обратился в суд.





«В связи со вступлением в силу закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года прошу прекратить исполнение приговора в части конфискации имущества и освободить меня от дополнительного наказания», – зачитывали в суде заявление Александра Белецкого.





«С учетом установленных по делу обстоятельств Белецкий подлежит освобождению от назначенного дополнительного наказания в виде конфискации имущества, – цитировал tut.by решение судьи Валентины Зенькевич. – Следует отменить арест, наложенный на имущество осужденного».





В решении суда, как отмечалось в публикации, было перечислено все, что вернут врачу: две памятные монеты чемпионата мира по хоккею 2014 года; памятную монету святителя Николая Чудотворца; деревянную коробку с блюдцем, подстаканником и ложкой; более 125 тысяч долларов на счетах в банках; авто BMW X3; гараж и квартиру в Минске; здание в Ратомке; парковочное место; 65 тысяч евро; 354 600 долларов; облигации на сумму в 15 тысяч долларов; iPhone.





«Невероятно! Суд вернул осужденному за взятки академику Белецкому полмиллиона долларов!» – такие заголовки моментально разлетелись по интернету.





Но, как оказалось, долго радоваться академику и его семье не пришлось. По иску представителя Генеральной прокуратуры денежные средства почти сразу взыскали в госбюджет.





В Генеральной прокуратуре отказались подробно прокомментировать данное дело, сославшись на то, что, мол, неудобно выступать с комментариями, когда уже есть решение суда.





Но объяснили, что деньги были взысканы в госбюджет на основании норм закона о борьбе с коррупцией «в интересах государства».





«Есть нормы закона, которые позволяют это сделать, – говорят в прокуратуре. – И это далеко не единичный случай. Академик Белецкий далеко не единственный, с кем так поступили».





Поскольку Генеральная прокуратура при подаче искового заявления освобождена от уплаты госпошлины, ее по решению суда должен оплатить Белецкий. Стоит заметить, что это было еще в феврале минувшего года.





Успела ли семья Александра Белецкого воспользоваться деньгами, которые суд постановил вернуть? Как проходила процедура их возвращения и повторного изъятия? Средства перечислили на расчетный счет или привезли, грубо говоря, в том же чемоданчике, в котором их изъяли из гаража?





Как выяснила «Народная Воля», после того, как на изъятые деньги следователь наложил арест, они находились на хранении у государства. Физически после решения суда эти деньги никто семье Белецкого не возвращал. Их вернули только юридически в связи с тем, что отменили конфискацию, но по иску Генеральной прокуратуры их сразу же и взыскали в республиканский бюджет.





Сейчас Алексадр Белецкий отбывает наказание в витебской исправительной колонии № 3 в поселке Витьба.