Врач-инфекционист Никита Соловей: Страну ждет новый виток пандемии

О том, чего ждать и то делать, он пишет в своем Фейсбуке





"Судя по сообщениям от наших ближайших соседей к нам приближается новый виток пандемии COVID-19. И как бы нам не хотелось обратного, он может быть совсем не легче предыдущих и по количеству заболевших, и по соотношению не тяжелых и тяжелых форм заболевания.





Мы, медики, очень хотим, чтобы Вы в ближайшем будущем не стали нашими пациентами. И поэтому призываем Вас вакцинироваться против COVID-19, как только появляется такая возможность, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства / регистрации. В том числе уже тем, кто перенес один или несколько эпизодов коронавирусной инфекции в прошлом.





19 марта в авторитетном журнале JAMA появилась очередное исследование , оценивавшее антительный ответ у перенесших COVID-19 пациентов через 32-94 дня от начала клинической симптоматики, а также у лиц, получивших две дозы РНК-овой вакцины через 14 дней после второй дозы, в отношении дикого штамма и мутировавших вариантов вируса.





Использовался live-virus focus reduction neutralization test (FRNTs) - затрудняюсь корректно перевести данный метод на русский язык, возможно, коллеги-вирусологи смогут подсказать красивый перевод.





Данный тест коррелирует с эффективным антительным иммунным ответом против коронавируса. И он показал, что после вакцинации титр FRNTs50 был на порядок выше, чем титр у лиц, перенесших заболевание естественным образом.





Кроме того, антительный ответ после вакцинации работал и в отношении мутантных вариантов коронавируса (см. графики ниже). Что еще раз доказывает более мощный антительный ответ после вакцинации и необходимость вакцинации даже уже переболевших лиц.





Конечно, особой группой приоритета должны оставаться лица, находящиеся на передовой помощи пациентам с COVID-19 - медицинские работники и работники социальных служб.





Кроме того, важно вакцинировать все профессии, контактирующие в течение дня с большим количеством людей (для защиты и их самих, и окружающих).





Крайне важно вакцинироваться лицам с факторами риска тяжелого и осложненного течения COVID-19 (избыток веса с индексом массы тела 30 и более, пациентам с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, лицам в возрасте старше 55-60 лет, всем пациентам с иммуносупрессивными состояниями, продвинутыми сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и иными болезнями).





И в идеале необходимо постепенно охватить вакцинацией как можно большую часть населения. Именно это поможет в итоге существенно приостановить, а, возможно, и оборвать шествие пандемии.





Я переболел COVID-19 в легкой форме в ноябре 2020 года. У меня образовались IgM и IgG. Но 19 марта 2021 согласно существующим международным рекомендациям всех авторитетных сообществ в области инфекционных болезней и вакцинопрофилактики я тоже вакцинировался первой дозой вакцины Гам-ковид-ВАК (Спутник V).





В течение суток после вакцинации беспокоил гриппоподобный синдром (озноб, боли в мышцах, головная боль, слабость, повышение температуры до 37,5*С максимально), который прошел после приема стандартной дозы жаропонижающего.





Мы, как медицинские работники, несем ответственность за наших пациентов. Которые очень часто пожилые, ослабленные, иммунокомпрометированные. И если мы, инфицировавшись SARS-CoV-2, cможем зачастую перенести инфекцию в легкой форме или вовсе бессимптомно, даже не подозревая, что у нас самих COVID, то невольная передача вируса нашим пациентам может привести их к смертельному исходу.





Задумайтесь об этом и примите правильное решение!", - пишет врач.