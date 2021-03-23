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Айтишник-организатор провластных шествий избил соседа - появилось видео

Дело так и не возбудили

В распоряжении dev.by оказалась видеозапись из лифта дома, в котором в октябре прошлого года произошла драка между организатором провластных шествий Сергеем Ковригиным и его соседом. 

История произошла вечером 18 октября недалеко от ПВТ в доме, в котором проживает Ковригин. Местные жители сообщали, что он избил соседа в лифте на глазах собственной (Ковригина) жены и детей. 

Сосед получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью Тогда он сообщил dev.by, что подал заявление в милицию о возбуждении дела по ч. 1 ст. 339 УК РБ («Хулиганство»). 

На видео в лифт заходит человек в красной куртке (потерпевший в драке подтвердил dev.by, что это он). За ним — человек, похожий на Сергея Ковригина. Затем женщина с ребёнком на руках и двое маленьких детей. Четвёртый ребёнок, видимо, не помещается в тесном лифте. Между мужчинами завязывается словесная перепалка, после чего человек, похожий на Сергея Ковригина, наносит несколько сильных ударов в лицо и по голове собеседнику. 

Дом, в котором произошла история, относится к ЖСПК «ЭПАМ Системз-жилстрой». Председатель ЖСПК комментировал ситуацию так: «Это был бытовой конфликт. По нему ведётся следствие. Я не то что не уполномочен [комментировать], я даже не в курсе этого следствия. Его ведут следственные органы». 

dev.by попросил потерпевшего прокомментировать текущий статус дела. По его словам, в возбуждении уголовного дела в отношении Ковригина было отказано. Мужчина подал иск в суд. 

Также журналисты пытались получить комментарий у Ковригина, но он бросил трубку после того, как журналист представился.

Сергей Ковригин больше 10 лет работал в EPAM. Сначала разработчиком, потом тимлидом. Ушёл в 2017 году. После этого до весны 2020 года занимал пост Delivery Director в канадской компании белорусского происхождения Axamit. 

После выборов стал организатором и активным участников шествий в поддержку действующей власти. В декабре 2020 года основал ИТ-компанию Innovative Future Technologies. 
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