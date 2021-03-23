В помощь дачнику: с 1 мая пенсионерам предоставляется скидка в 50 % на проезд в электричках
Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Каждый год в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50 % от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.
Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также этот документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.
Предоставление этой льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.
Льготные проездные документы Пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания» С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.
10:28 23/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение