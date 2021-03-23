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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В помощь дачнику: с 1 мая пенсионерам предоставляется скидка в 50 % на проезд в электричках

Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.


Каждый год в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50 % от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. 

Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также этот документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.

Предоставление этой льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы Пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания» С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.
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