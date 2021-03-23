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МВД Беларуси опровергает сообщения о тысяче уволившихся милиционеров

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников органов внутренних дел.

фото носит иллюстрационный характер


«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете – это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», – сказала Чемоданова.
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