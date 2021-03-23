В Витебске в 38 лет умер активист оппозиции Александр Головань

Не стало его 21 марта в 22 вечера, рассказал «НН» Дмитрий, брат Александра.









У Голованя возникли проблемы с одним из внутренних органов тела, поэтому родственники вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Возможно, в больнице он заразился коронавирусом, что и стало решающим в борьбе с болезнью.





Александру Голованю было 38 лет. В национальном движении с 2000 года, когда пришел в «Молодой фронт», потом прошел через «Край», «Молодую Беларусь», БХД. Его не раз задерживали. Был православным верующим и активистом Витебского православного движения. Последние годы в общественной жизни участия не принимал.



