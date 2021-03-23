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Черногория упростила въезд для туристов

Туристы из Беларуси и других стран могут въехать на территорию Черногории с предъявлением теста, сделанного за 72 часа до прибытия, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.



Ранее в Черногорию нужен был тест сроком действия 48 часов. Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG (не позднее 30 дней) или с доказательством вакцинирования второй дозой препарата от коронавируса не менее чем за семь дней до прибытия.
Кстати, белорусам для въезда в Черногорию виза не требуется, однако по возвращению нужно будет пройти 10-дневную самоизоляцию.
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