Черногория упростила въезд для туристов
Туристы из Беларуси и других стран могут въехать на территорию Черногории с предъявлением теста, сделанного за 72 часа до прибытия, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
Ранее в Черногорию нужен был тест сроком действия 48 часов. Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG (не позднее 30 дней) или с доказательством вакцинирования второй дозой препарата от коронавируса не менее чем за семь дней до прибытия.
Кстати, белорусам для въезда в Черногорию виза не требуется, однако по возвращению нужно будет пройти 10-дневную самоизоляцию.
08:41 23/03/2021
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