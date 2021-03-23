Черногория упростила въезд для туристов









Ранее в Черногорию нужен был тест сроком действия 48 часов. Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG (не позднее 30 дней) или с доказательством вакцинирования второй дозой препарата от коронавируса не менее чем за семь дней до прибытия.

Кстати, белорусам для въезда в Черногорию виза не требуется, однако по возвращению нужно будет пройти 10-дневную самоизоляцию.



